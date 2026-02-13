Rộn ràng Xuân Quê hương

Không khí những ngày giáp Tết Bính Ngọ đã lan tỏa tới cộng đồng người Việt Nam ở nhiều châu lục. Dù ở châu Á, châu Âu hay Bắc Mỹ, tinh thần đoàn kết và gìn giữ bản sắc dân tộc vẫn hiện diện trong những không gian đón tết cổ truyền ấm áp, nghĩa tình.

Tết Việt hiện diện trọn vẹn

Lễ hội Xuân Quê hương 2026-Tết Việt Nam tại Fukuoka đã biến Công viên trung tâm Tenjin-Kihinkan (Nhật Bản) thành một không gian văn hóa rực rỡ với sắc đỏ của câu đối, sắc vàng của hoa mai và nét duyên dáng từ những tà áo dài.

Lễ hội Xuân Quê hương 2026 – Tết Việt Nam tại Fukuoka lần thứ 7

Khoảng 30 gian hàng ẩm thực, trò chơi dân gian cùng khu vực trưng bày văn hóa đã mang đến trải nghiệm tết cổ truyền. Hình ảnh trẻ em hào hứng nhận bao lì xì, người lớn xin chữ đầu năm hay các gia đình quây quần bên mâm bánh chưng, nem rán đã thắt chặt thêm tình đoàn kết, tiếp thêm động lực cho cộng đồng người Việt nơi đất khách. Ông Nguyễn Duy Anh, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch danh dự Hội Người Việt Nam tại Fukuoka, chia sẻ: Giá trị lớn nhất của sự kiện chính là sự gắn kết cộng đồng, giúp bà con kiều bào thấy Tết Việt hiện diện trọn vẹn dù đang ở xa Tổ quốc.

Tại thủ đô Seoul (Hàn Quốc), Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Vũ Hồ đã chủ trì chương trình Xuân Quê hương với sự tham gia của hơn 500 người. Không khí ấm cúng được lan tỏa qua những món ăn truyền thống và các ca khúc đậm chất quê hương. Đây không chỉ dịp gặp gỡ của riêng người Việt mà còn là nơi giao lưu giữa bạn bè quốc tế và các doanh nghiệp Hàn Quốc, cùng chia sẻ kỳ vọng về vận hội mới tươi sáng của dân tộc.

Trong khi đó, tại Thái Lan, Đại sứ quán Việt Nam đã tổ chức chương trình tết cộng đồng “Rạng rỡ Việt Nam”, với sự đồng hành của các nghệ nhân di sản văn hóa phi vật thể, mang đến những trải nghiệm chân thực như múa sạp, viết thư pháp và in tranh Đông Hồ. Giữa lòng Bangkok, tiếng hát xẩm của các du học sinh hòa quyện cùng vị ngọt bùi của kẹo lạc, chè lam đã gợi lại những ký ức tuổi thơ sâu sắc trong lòng mỗi người xa xứ.

Tại Trung Quốc, hơn 200 kiều bào đang học tập và làm việc tại Hà Bắc, Thiên Tân, Sơn Đông... đã hội ngộ tại thủ đô Bắc Kinh dự chương trình Xuân Quê hương. Sự kiện diễn ra trong không khí trang trọng, góp phần củng cố tinh thần tương thân tương ái của cộng đồng người Việt tại Trung Quốc.

Tiếp nối mạch cảm xúc rộn ràng tại các quốc gia láng giềng, không khí Tết Bính Ngọ cũng lan tỏa mạnh mẽ tới các cộng đồng người Việt tại Lào, Ấn Độ, Campuchia và Myanmar… tạo nên những dấu ấn văn hóa đặc sắc tại khu vực Nam Á và Đông Nam Á.

Bức tranh hội nhập

Ở bờ Tây Đại Tây Dương, không khí tết nồng đượm giữa mùa đông giá rét. Tại vùng đô thị Washington D.C (bao gồm thủ đô, các vùng lân cận thuộc bang Maryland và Virginia), những nếp nhà người Việt rộn ràng tiếng cười bên nồi bánh chưng, bánh tét đỏ lửa. Việc quây quần gói bánh không chỉ để tìm lại hương vị quê nhà, mà còn là bài học sống động về cội nguồn dành cho thế hệ trẻ sinh ra và lớn lên tại Mỹ. Chương trình Xuân Quê hương 2026 do Đại sứ quán Việt Nam tại Mỹ tổ chức đã minh chứng rõ nét cho một cộng đồng vững mạnh, giàu bản sắc và hội nhập sâu rộng, nhận được sự trân trọng từ bạn bè quốc tế.

Trong khi đó tại châu Âu, thủ đô Brussels (Bỉ) trở thành điểm giao thoa văn hóa ấm cúng. Chương trình tết cộng đồng do Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Bỉ và Đại công quốc Luxembourg kiêm Phái đoàn Việt Nam bên cạnh Liên minh châu Âu (EU) tổ chức đã thu hút rất đông các gia đình đa văn hóa nơi trời Âu. Hành trình đón tết còn tiếp tục nối dài tại Cộng hòa Czech, Pháp, Tây Ban Nha, Canada và khu vực Mỹ La-tinh như Mexico, Argentina... Những hoạt động chào xuân rộn ràng, góp phần củng cố sự gắn kết với quê hương và tăng cường hiểu biết, thiện cảm của bạn bè quốc tế đối với Việt Nam.

THANH HẰNG