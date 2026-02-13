Ấm tình bữa cơm tất niên công đoàn

Lần đầu tiên, mô hình “Bữa cơm tất niên công đoàn” được tổ chức đồng loạt tại nhiều địa phương, doanh nghiệp trên cả nước theo kế hoạch chỉ đạo của Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, trở thành một trong những hoạt động trọng tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho đoàn viên, người lao động (NLĐ) trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Theo kế hoạch của Tổng LĐLĐ Việt Nam, bữa cơm tất niên năm nay được tổ chức ngay tại cơ sở sản xuất, doanh nghiệp, khu dân cư - nơi NLĐ đang làm việc và sinh hoạt. Mức hỗ trợ tối thiểu cho mỗi suất ăn được xác định từ 70.000 đồng/người, sử dụng từ nguồn tài chính công đoàn và sự phối hợp, hỗ trợ của doanh nghiệp. Trên cơ sở đó, các đơn vị, doanh nghiệp chủ động cân đối điều kiện thực tế để nâng cao chất lượng bữa ăn, phù hợp với quy mô và khả năng của mình.

Bữa cơm tất niên công đoàn dịp Tết Bính Ngọ tại Bệnh viện E (Hà Nội)

Cùng với việc cải thiện bữa ăn, chương trình hướng đến mục tiêu tạo không gian sum họp cuối năm, tăng cường sự gắn kết giữa NLĐ, tổ chức công đoàn và người sử dụng lao động, nhất là với những công nhân không có điều kiện về quê đón tết.

Tổng LĐLĐ Việt Nam cho biết, đến tuần đầu tháng 2-2026, nhiều địa phương, doanh nghiệp có đông công nhân lao động đã tổ chức “Bữa cơm tất niên công đoàn”. Tại TPHCM, Công ty TNHH Việt Nam Samho tổ chức bữa cơm tất niên cho hơn 8.200 NLĐ. Tổng kinh phí chăm lo tết cho đoàn viên, NLĐ tại doanh nghiệp này là gần 1,55 tỷ đồng, bao gồm bữa cơm tất niên và các phần quà tết. Tại tỉnh Đồng Nai, Công ty cổ phần TKG Taekwang Vina tổ chức bữa cơm tất niên cho hơn 34.000 công nhân, NLĐ, với sự tham dự của lãnh đạo công đoàn các cấp và đại diện Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Bên cạnh các doanh nghiệp lớn, nhiều công đoàn cơ sở, công đoàn địa phương cũng chủ động tổ chức bữa cơm tất niên cho đoàn viên. Tại Hà Nội, Công đoàn phường Ba Đình phối hợp với Công ty TNHH Quốc tế Hồ Tây tổ chức “Bữa cơm tất niên công đoàn” cho hơn 400 đoàn viên, NLĐ đang làm việc tại doanh nghiệp. Ngoài bữa ăn, chương trình còn là dịp để công đoàn cơ sở gặp gỡ, trao đổi, lắng nghe tâm tư của NLĐ trước thềm năm mới.

Theo đại diện công đoàn cơ sở Công ty TNHH Quốc tế Hồ Tây, so với bữa ăn thường ngày có mức chi khoảng 40.000 đồng/suất, bữa cơm tất niên được nâng lên 75.000 đồng/suất, với thực đơn phong phú hơn, bổ sung tráng miệng và đồ uống, bảo đảm dinh dưỡng cho người lao động.

Tổng LĐLĐ Việt Nam cho biết, “Bữa cơm tất niên công đoàn” là một nội dung trong Kế hoạch số 34/KH-TLĐ về tổ chức các hoạt động chăm lo Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 cho đoàn viên, NLĐ. Kế hoạch đặt mục tiêu quy mô và nguồn lực chăm lo tết năm nay cao hơn các năm trước, tập trung hướng mạnh về cơ sở, chăm lo trực tiếp đến từng NLĐ.

Tại tỉnh Gia Lai, tối 7-2, LĐLĐ tỉnh phối hợp Công ty cổ phần May Phù Cát tổ chức “Bữa cơm tất niên công đoàn” cho khoảng 700 đoàn viên, NLĐ. Bữa cơm tại đây có mức chi 200.000 đồng/suất, được hình thành từ nguồn hỗ trợ bữa ăn ca của doanh nghiệp, tài chính công đoàn cơ sở và sự hỗ trợ của LĐLĐ tỉnh.

Theo Tổng LĐLĐ Việt Nam, trong năm 2025 đã có 5.132 công đoàn cơ sở tổ chức mô hình “Bữa cơm công đoàn”, thu hút hơn 2,17 triệu đoàn viên, NLĐ tham gia với tổng kinh phí hơn 148,7 tỷ đồng từ nguồn công đoàn, doanh nghiệp và xã hội hóa. Từ kết quả triển khai mô hình này, tổ chức công đoàn đã nghiên cứu, bổ sung hình thức “Bữa cơm tất niên công đoàn” nhằm mở rộng nội dung chăm lo NLĐ vào thời điểm cuối năm. Các bữa cơm tất niên đều được tổ chức ngay tại nơi làm việc, tạo điều kiện để đông đảo người lao động tham dự, nhất là công nhân ở lại làm việc trong những ngày giáp tết.

Tổng LĐLĐ Việt Nam cho rằng, chuỗi hoạt động chăm lo tết, trong đó có “Bữa cơm tất niên công đoàn”, không chỉ đáp ứng nhu cầu vật chất trước mắt mà còn góp phần củng cố mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định tại doanh nghiệp, giúp NLĐ yên tâm gắn bó, chuẩn bị bước vào năm mới với tinh thần tích cực.

PHÚC HẬU