Khai mạc Hội hoa Xuân TPHCM 2026

Từ ngày 12-2 đến ngày 22-2 (tức 25 tháng Chạp năm Ất Tỵ đến hết mùng 6 Tết Bính Ngọ), Hội hoa Xuân TPHCM lần thứ 46 với chủ đề “Xuân hội tụ - Vững bước vươn mình” khai diễn tại Công viên Tao Đàn (phường Sài Gòn).

Điểm nhấn của Hội hoa Xuân TPHCM 2026 là hình tượng linh vật ngựa - biểu trưng cho sức mạnh, sự bền bỉ và tinh thần đổi mới. Không gian Hội hoa Xuân được tổ chức theo nhiều khu vực chủ đề. Tại cổng Trương Định, đại cảnh “Sắc ngọ nghinh xuân” nổi bật với bộ ba linh vật ngựa sải bước trên sóng tre cách điệu, hướng về cội nguồn dân tộc. Con đường nghệ thuật “Vinh quy bái Tổ” được dệt nên từ hoa tươi và hoa đăng, tượng trưng cho hy vọng và sức sống bền bỉ. Trung cảnh “Bóng câu non nước”, “Mai vàng tiến vua” với cấu trúc nhiều lớp cùng các biểu tượng ngựa tạo nên không gian mang ý nghĩa tài lộc, thịnh vượng đầu năm.

Năm nay, Hội hoa Xuân TPHCM tiếp tục quy tụ nhiều kỳ hoa dị thảo và tác phẩm nghệ thuật độc bản từ các nghệ nhân trên cả nước. Nổi bật là các bộ sưu tập lan Cattleya, Dendro nắng giống mới; lan rừng quý hiếm; bonsai đỗ quyên, bông giấy cổ thụ; sứ nghệ thuật nhiều màu; mai vàng đặc sắc cùng các khu trưng bày gỗ lũa, non bộ, cây trái và hoa kiểng tổng hợp. Đặc biệt, chương trình diễu hành, trình diễn các giống ngựa quốc tế vào buổi tối là điểm mới, chưa từng có trong các kỳ Hội hoa Xuân trước.

ĐỨC TRUNG