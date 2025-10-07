Kỷ cương và trách nhiệm - Nền tảng đột phá

Tại một số buổi làm việc gần đây, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang yêu cầu triển khai sơ đồ Gantt (biểu đồ tiến độ) trong các lĩnh vực đầu tư hạ tầng, chuyển đổi số và khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo. Đồng chí nhấn mạnh, áp dụng công cụ này để làm căn cứ đánh giá, khen thưởng hoặc xử lý cán bộ, dựa trên kết quả và tiến độ thực hiện nhiệm vụ.

Thông điệp trên ẩn chứa quyết tâm đưa khoa học công nghệ và phương pháp quản trị khoa học vào thực tiễn lãnh đạo, điều hành. Qua đó, buộc đội ngũ cán bộ, đảng viên phải làm việc với trách nhiệm cao, đạt hiệu quả rõ rệt.

TPHCM đang bước vào giai đoạn phát triển mới với tầm vóc của một “siêu đô thị quốc tế của Đông Nam Á”. Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 ghi rõ phương châm của Đại hội là “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Sáng tạo”. Trong đó, kỷ cương được xác định là điều kiện tiên quyết để bảo đảm cho hiệu lực lãnh đạo, khắc phục căn bản tình trạng “kỷ cương, kỷ luật hành chính chưa thật sự nghiêm minh”, cũng như tư tưởng “ngại trách nhiệm, sợ va chạm” hay “chưa dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm”.

Kỷ cương góp phần giúp bộ máy hành chính vận hành theo nguyên tắc “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm”, từ đó những ách tắc được tháo gỡ, lợi ích cục bộ hay sự chồng chéo thẩm quyền được hạn chế. Kỷ cương còn tạo cơ sở để thực hiện hiệu quả Kết luận số 14-KL/TW của Bộ Chính trị về khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung.

Trong bối cảnh cả nước đang vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, với yêu cầu cao về phân cấp, phân quyền đi đôi với chế tài cụ thể, lấy hiệu quả công việc làm thước đo, thì sơ đồ Gantt được coi là công cụ quản trị tiến độ trực quan, dễ đánh giá. Nhờ đó, người đứng đầu có thể theo dõi, đôn đốc, điều chỉnh kịp thời; đồng thời dùng sơ đồ này làm căn cứ để đánh giá, khen thưởng hoặc xử lý cán bộ, tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh, thúc đẩy chuẩn KPI công vụ.

Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I nêu rõ, mọi đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng bộ, chính quyền thành phố phải “lấy hạnh phúc và sự hài lòng của nhân dân làm thước đo tính hiệu quả của hệ thống chính trị”. Trên tinh thần đó, thành phố tiếp tục chú trọng nâng cao kỷ cương, văn hóa công vụ, gắn trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu; đồng thời hoàn thiện cơ chế đánh giá, bảo vệ cán bộ dám đổi mới, sáng tạo, tạo động lực để bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp hoạt động hiệu năng, hiệu lực, gần dân, sát dân và phục vụ nhân dân tốt hơn.

Kỷ cương và trách nhiệm giờ đây không chỉ là yêu cầu đạo đức, mà còn là nền tảng để TPHCM đột phá vươn lên. Khi tinh thần làm việc có kế hoạch, có kiểm soát và có đo lường cụ thể được lan tỏa trong toàn hệ thống chính trị, TPHCM sẽ từng bước loại bỏ sự trì trệ. Đặc biệt là sẽ phát huy được sức mạnh tổng hợp của đội ngũ cán bộ, đảng viên, qua đó tăng tốc thực hiện các mục tiêu phát triển nhanh, bền vững và duy trì, xứng đáng với vị thế đầu tàu của cả nước.

