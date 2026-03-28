Kỳ họp thứ nhất HĐND TP Hà Nội khóa XVII: Quyết sách nhân sự và quy hoạch Thủ đô 100 năm

Sáng 28-3, tại Hà Nội, HĐND TP Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2026-2031 đã tổ chức kỳ họp thứ nhất để xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng.

Tham dự phiên khai mạc kỳ họp có đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; các đồng chí lãnh đạo TP Hà Nội; các đại biểu HĐND TP Hà Nội.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc dự Kỳ họp thứ nhất HĐND TP Hà Nội khóa XVII

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà nêu rõ, HĐND TP Hà Nội sẽ xem xét, thảo luận và quyết nghị nhiều nội dung quan trọng, có ý nghĩa mở đầu cho cả nhiệm kỳ. Trong đó, HĐND TP Hà Nội sẽ thực hiện công tác nhân sự theo thẩm quyền, tiến hành bầu các chức danh của HĐND, UBND TP Hà Nội và thực hiện công tác cán bộ khác theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, HĐND TP Hà Nội sẽ xem xét Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm. Đây là nội dung có ý nghĩa chiến lược, đặt nền tảng cho mô hình phát triển, không gian phát triển, cấu trúc phát triển và bản sắc phát triển của Hà Nội trong dài hạn.

Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà phát biểu khai mạc kỳ họp

HĐND TP Hà Nội cũng xem xét nhóm nội dung trọng yếu về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính và đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030. Cùng với đó, xem xét các nội dung liên quan đến điều chỉnh, bổ sung cơ chế, chính sách; phân cấp, phân quyền; hoàn thiện công cụ quản lý trên một số lĩnh vực.

Đây là nhóm nội dung có ý nghĩa thiết thực và rất cần thiết trong bối cảnh phát triển hiện nay, bởi thực tiễn cho thấy nhiều yêu cầu mới chỉ có thể được tháo gỡ bằng thể chế phù hợp, cơ chế đủ mạnh, công cụ điều hành hiệu quả và sự chủ động của từng cấp, từng ngành, từng địa phương.

Quang cảnh Kỳ họp thứ nhất HĐND TP Hà Nội khóa XVII

Ngay sau đó, thực hiện nội dung về công tác nhân sự, HĐND TP Hà Nội đã bầu đồng chí Phùng Thị Hồng Hà giữ chức vụ Chủ tịch HĐND TP Hà Nội khoá XVII, nhiệm kỳ 2026-2031; các đồng chí: Trần Thế Cương, Phạm Quí Tiên, Phạm Thị Thanh Mai giữ chức Phó Chủ tịch HĐND TP Hà Nội khoá XVII, nhiệm kỳ 2026-2031.

KHÁNH NGUYỄN