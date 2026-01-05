Kiện toàn nhiều vị trí lãnh đạo thường trực HĐND và ủy viên UBND TP Hà Nội

Chiều 5-1, HĐND TP Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 – 2026 đã tổ chức kỳ họp thứ 30 về công tác nhân sự, kiện toàn một số vị trí lãnh đạo thường trực HĐND và ủy viên UBND TP Hà Nội.

Khai mạc kỳ họp, bà Phùng Thị Hồng Hà, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội, nêu rõ, bước vào năm 2026, TP Hà Nội có nhiều thuận lợi, nhiều cơ hội, tuy nhiên cũng nhiều thách thức mới, đòi hỏi một bộ máy chính quyền không chỉ tinh gọn mà phải chuyên sâu, phải năng động, quyết liệt trong hành động. Thời gian qua, thành phố liên tục quan tâm đào tạo các lớp cán bộ để nâng cao chất lượng đội ngũ.

Việc đưa cán bộ từ các cơ quan tham mưu về trực tiếp chỉ đạo tại các địa phương và ngược lại, rút cán bộ có kinh nghiệm thực tế từ cơ sở lên bộ máy thành phố để hình thành một vòng tuần hoàn đào tạo cán bộ bài bản. Quá trình này giúp cán bộ không bị xơ cứng về tư duy, tránh được tình trạng trì trệ và hình thành bản lĩnh chính trị vững vàng thông qua điều hành trực tiếp tại cơ sở, đảm bảo đội ngũ cán bộ đáp ứng được yêu cầu thực tiễn, đồng thời cũng là đào tạo nguồn cán bộ lâu dài cho TP Hà Nội.

Bà Phùng Thị Hồng Hà, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội phát biểu khai mạc kỳ họp

Do đó, việc kịp thời kiện toàn các vị trí lãnh đạo thường trực HĐND và ủy viên UBND TP Hà Nội tại kỳ họp này không chỉ nhằm đảm bảo tính liên tục, thông suốt cho bộ máy mà còn là minh chứng cho kết quả của một quá trình rèn luyện, phấn đấu và ghi nhận những cố gắng của cán bộ.

Kỳ họp thứ 30 của HĐND TP Hà Nội khóa XVI

Tại kỳ họp, HĐND TP Hà Nội đã thông qua nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND TP Hà Nội đối với bà Bạch Liên Hương, Thành ủy viên, đại biểu HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026; bầu chức vụ Trưởng Ban Đô thị HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Trần Hợp Dũng, Phó Trưởng Ban Đô thị HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026.

Lãnh đạo HĐND và UBND TP Hà Nội tặng hoa chúc mừng cán bộ của HĐND và ủy viên UBND TP Hà Nội vừa được kiện toàn

Cũng tại kỳ họp, HĐND TP Hà Nội đã miễn nhiệm chức vụ ủy viên UBND TP Hà Nội, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với 2 cán bộ là: Lê Thanh Nam, nguyên Chánh Văn phòng UBND TP Hà Nội và Bạch Liên Hương, nguyên Giám đốc Sở VH-TT TP Hà Nội; bầu bổ sung chức vụ ủy viên UBND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026 đối với 3 cán bộ, gồm: Nguyễn Tiến Thiết, Chánh Văn phòng UBND TP Hà Nội; Phạm Tuấn Long, Giám đốc Sở VH-TT TP Hà Nội; Nguyễn Trọng Diện, Giám đốc Sở Y tế TP Hà Nội.

NGUYỄN QUỐC