Phát huy quyền làm chủ của nhân dân về lựa chọn, giới thiệu nhân sự ĐBQH và đại biểu HĐND TP Hà Nội

Chiều 21-11, Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến đến 127 điểm cầu trên địa bàn Hà Nội với hơn 10.000 người tham dự.

Chủ trì hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong nêu rõ, cuộc bầu cử ĐBQH khóa XVI và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 sẽ diễn ra vào ngày 15-3-2026 (Chủ nhật) là một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, nhằm phát huy quyền làm chủ của nhân dân, thực hiện tốt việc xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong

Để cuộc bầu cử đạt kết quả cao, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng tập trung lãnh đạo thật tốt công tác nhân sự - khâu then chốt nhất của bầu cử. Trong đó, công tác chuẩn bị nhân sự phải được tiến hành công khai, minh bạch; cơ cấu đại biểu phải hài hòa giữa các ngành, các tầng lớp, vùng miền; tăng số lượng đại biểu chuyên trách; bảo đảm tỉ lệ người ứng cử là phụ nữ và người dân tộc thiểu số; có tỷ lệ phù hợp đối với đại biểu trẻ, đại biểu là trí thức, công nhân, nông dân, doanh nhân, văn nghệ sĩ, chức sắc tôn giáo... Người được lựa chọn ứng cử phải là đại diện trung thành của nhân dân, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có tư duy đổi mới, dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm; có tầm nhìn và năng lực tham gia hoạch định chính sách kiến tạo cho phát triển địa phương và đất nước. Không giới thiệu những người có biểu hiện cơ hội chính trị, tham vọng quyền lực, bảo thủ, tư tưởng bè phái, cục bộ, địa phương; uy tín thấp, đạo đức kém.

Cùng với đó, công tác hiệp thương lựa chọn, giới thiệu người ứng cử phải được tổ chức tốt, chu đáo, phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Các cấp ủy cần lãnh đạo, chỉ đạo sát sao việc tổ chức các hội nghị hiệp thương, lập danh sách người ứng cử đúng quy trình, pháp luật; tạo điều kiện thuận lợi để mọi công dân thực hiện đầy đủ quyền ứng cử, bầu cử; tuyệt đối không để bất kỳ hành vi trái pháp luật nào xâm phạm quyền làm chủ của nhân dân. Mặt trận Tổ quốc các cấp phải phát huy tối đa vai trò, tiến hành hiệp thương dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch; tổ chức tiếp xúc cử tri, tăng cường giám sát công tác tổ chức bầu cử.

Các đại biểu dự hội nghị trực tiếp tại hội trường Thành ủy Hà Nội

Các cấp ủy, tổ chức đảng, các lực lượng chức năng xây dựng các phương án bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; kịp thời giải quyết các khiếu nại, tố cáo theo quy định pháp luật; ngăn chặn mọi hành vi lợi dụng dân chủ, vi phạm pháp luật về bầu cử. Kiên quyết đấu tranh phòng, chống mọi luận điệu xuyên tạc, âm mưu hành động phá hoại cuộc bầu cử, lợi dụng bầu cử để gây rối mất an ninh trật tự.

Theo kế hoạch của TP Hà Nội, ngày 28-11 là hạn cuối, HĐND TP Hà Nội dự kiến cơ cấu, thành phần, số lượng ĐBQH, đại biểu HĐND TP Hà Nội; HĐND cấp xã dự kiến cơ cấu, thành phần, số lượng đại biểu HĐND cấp xã. Ngày 8-12 là hạn cuối tổ chức hiệp thương lần 1; ngày 13-12 bắt đầu tiếp nhận hồ sơ ứng cử và hạn cuối để HĐND điều chỉnh cơ cấu; ngày 1-2-2026 là hạn cuối nộp hồ sơ ứng cử; ngày 2-2-2026 là hạn cuối tổ chức hiệp thương lần 2.

KHÁNH NGUYỄN