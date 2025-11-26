HĐND TP Hà Nội họp sớm kỳ họp cuối năm, xem xét nhiều quyết sách cho năm 2026

Tham dự phiên khai mạc kỳ họp có các đồng chí: Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội; Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, cùng các đại biểu HĐND TP Hà Nội khóa XVI.

HĐND TP Hà Nội khai mạc kỳ họp thứ 28

Phát biểu khai mạc kỳ họp, bà Phùng Thị Hồng Hà, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội nêu rõ, theo nghị quyết của HĐND TP Hà Nội về tổ chức các kỳ họp trong năm 2025, kỳ họp thường lệ cuối năm của HĐND TP Hà Nội sẽ tổ chức vào đầu tháng 12. Tuy nhiên, với tinh thần khẩn trương, chủ động, bám sát sự chỉ đạo của Trung ương, thành phố, đặc biệt là chỉ đạo của Bí thư Thành ủy Hà Nội tại kỳ họp thứ 27 của HĐND TP Hà Nội vừa qua là “Cần đếm ngược từng ngày để tháo gỡ những khó khăn vướng mắc cho cơ sở… lấy lại từng ngày, từng tháng để thực hiện bằng được những công việc được giao”, nên Thường trực HĐND TP Hà Nội đã quyết định điều chỉnh kỳ họp sớm hơn khoảng 1 tuần so với kế hoạch để kịp thời xem xét, quyết nghị các nội dung làm căn cứ cho sự phát triển của thủ đô năm 2026 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2026-2030, sẵn sàng chuẩn bị cho công tác bầu cử nhiệm kỳ mới.

Bà Phùng Thị Hồng Hà, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội phát biểu khai mạc kỳ họp

Theo chương trình kỳ họp 28, HĐND TP Hà Nội sẽ xem xét các nhóm nội dung quan trọng, gồm: xem xét, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, thu chi ngân sách, đầu tư công năm 2025 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2026; xem xét, thông qua 21 báo cáo, 49 nghị quyết (như: các vấn đề về mức hỗ trợ, chi trả an sinh xã hội; quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội và đối tượng hưởng chính sách trợ giúp xã hội đặc thù; chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn; phê duyệt nền tảng công dân thủ đô số iHanoi là nền tảng số thống nhất để phục vụ người dân, doanh nghiệp và hỗ trợ điều hành đô thị); thực hiện phiên chất vấn về những vấn đề cử tri quan tâm.

Các đại biểu dự HĐND TP Hà Nội dành phút mặc niệm tưởng nhớ đồng bào thiệt mạng do thiên tai

Chủ tịch HĐND TP Hà Nội cũng đề nghị các đại biểu HĐND TP Hà Nội tiếp tục phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, dân chủ, trí tuệ, tập trung nghiên cứu, thảo luận kỹ lưỡng, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, chất lượng; nghiên cứu kỹ các báo cáo, tài liệu để phân tích, đánh giá khách quan, toàn diện những kết quả đã đạt được; đồng thời thẳng thắn chỉ ra các tồn tại hạn chế, bất cập, nguyên nhân và đề xuất, hiến kế các giải pháp đồng bộ, hiệu quả, khả thi để tháo gỡ bằng được các nút thắt, điểm nghẽn, tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế xã hội; thể hiện tiếng nói của cử tri cùng đồng hành với hệ thống chính trị của thành phố quyết tâm cụ thể hóa những mục tiêu của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ 18 và chỉ đạo của Bộ Chính trị theo đúng tinh thần mà Bí thư Thành ủy đã chỉ đạo: “Hà Nội vượt qua mọi thách thức, không có việc gì là không làm được, không có việc gì là không giải quyết được”.

Các đại biểu HĐND TP Hà Nội ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả mưa lũ

Trước phiên khai mạc, các đại biểu tham dự kỳ họp thứ 28 của HĐND TP Hà Nội đã dành phút mặc niệm tưởng nhớ đồng bào thiệt mạng do thiên tai và thực hiện tổ chức quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên khắc phục hậu quả mưa lũ, góp phần cùng bà con sớm ổn định đời sống, tái thiết sản xuất và trở lại cuộc sống bình thường.

Với tinh thần “Tương thân tương ái”, “Hà Nội vì cả nước, cùng cả nước” và hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, tính đến chiều 25-11, TP Hà Nội đã hỗ trợ 22 tỉnh, thành phố với số tiền gần 400 tỷ đồng, trong đó riêng tỉnh Gia Lai là 250 tỷ đồng để khắc phục hậu quả mưa lũ, xây dựng khu tái định cư, sửa chữa hạ tầng giao thông bị hư hại do bão lũ. Trong sáng nay, 26-11, TP Hà Nội tiếp tục trao 50 tấn hàng cứu trợ tới tỉnh Gia Lai.

KHÁNH NGUYỄN