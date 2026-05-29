“Lá chắn thép” vì TPHCM không ma túy

Trong những ngày cuối tháng 5-2026, khí thế tấn công trấn áp tội phạm ma túy trên địa bàn TPHCM được đẩy lên cao độ. Từ một đối tượng sử dụng ma túy, Công an TPHCM truy xét, làm việc với 173 đối tượng và khởi tố 150 bị can. Trước đó không lâu, cũng từ một mắt xích nhỏ là đối tượng nghiện và mua bán trái phép ma túy, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an TPHCM bóc gỡ một đường dây tội phạm ma túy quy mô lớn, khởi tố 140 đối tượng.

Thành công của các chuyên án này thể hiện bản lĩnh, trình độ chuyên môn cao và tinh thần tấn công tội phạm không khoan nhượng của lực lượng công an, đồng thời khẳng định quyết tâm mạnh mẽ của Công an TPHCM trong cuộc chiến với tội phạm ma túy. Những con số trên cũng cho thấy cách tấn công tội phạm bài bản: từ một mắt xích nhỏ, cơ quan công an sẽ kiên nhẫn truy xét đến tận cùng đường dây, không bỏ lọt đối tượng, không dừng lại ở “phần ngọn”.

Từ lâu, ma túy là mầm mống đặc biệt nguy hiểm của tội phạm và tệ nạn xã hội, gây mất an ninh trật tự và đe dọa sự bình yên của mỗi gia đình. Trong đợt cao điểm “làm sạch địa bàn”, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an TPHCM xác định rõ phương châm: “không đánh khúc giữa, bắt cả đường dây, đối tượng cầm đầu, xử lý đến người sử dụng”. Ở hai chuyên án vừa kể trên, bằng nghiệp vụ sắc bén, lực lượng công an đã bắt gọn các đối tượng cầm đầu, chặt đứt nhiều đường dây cùng hơn 30 phân nhánh tội phạm.

Sự quyết liệt đó được thể hiện đồng bộ từ cấp thành phố đến công an cơ sở. Trong đó, công an các phường, xã đồng loạt ra quân triệt xóa nhiều ổ nhóm tội phạm ma túy. Trên mặt trận đường thủy, lực lượng chức năng phối hợp kiểm tra ghe hàng, sà lan tại một số cảng và sông Sài Gòn. Song hành với việc chặt đứt nguồn cung, công tác kiểm tra, sàng lọc người sử dụng tại các cơ sở kinh doanh, bến bãi, khu dân cư cũng được tăng cường. Cách tiếp cận toàn diện này thể hiện tư duy mới trong đấu tranh phòng, chống ma túy: không chỉ đánh vào nguồn cung mà còn siết chặt cả nguồn cầu, tạo thế gọng kìm khiến tội phạm không còn đất hoạt động.

Tuy nhiên, thực tiễn cũng cho thấy tội phạm ma túy rất khó bị triệt phá tận gốc và luôn chực chờ cơ hội len lỏi vào đời sống. Để duy trì thành quả và hướng đến mục tiêu xây dựng thành phố không ma túy, không thể chỉ trông cậy vào lực lượng chuyên trách. Cuộc chiến này đòi hỏi sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, của từng khu phố và đặc biệt là từng gia đình.

Mỗi gia đình phải là “pháo đài” đầu tiên. Cha mẹ cần tăng cường quan tâm, lắng nghe, phát hiện sớm những biểu hiện bất thường ở con em; không thờ ơ, buông lỏng quản lý để tạo cơ hội cho kẻ xấu dụ dỗ, lôi kéo thanh thiếu niên sa ngã. Các tổ dân phố, hội phụ nữ, đoàn thanh niên - những “tai mắt” quý giá tại cơ sở - cũng đóng vai trò quan trọng trong việc phát hiện, thông báo kịp thời các trường hợp nghi vấn đến cơ quan chức năng. Khi ngõ luồn vào từng gia đình được siết chặt, khi cộng đồng nâng cao cảnh giác, khi cơ sở nắm chắc địa bàn, khi từng người dân không đứng ngoài cuộc, ma túy sẽ mất dần môi trường tồn tại.

Những chiến công liên tiếp trong thời gian qua đã và đang củng cố niềm tin của người dân vào lực lượng bảo vệ an ninh trật tự. Niềm tin ấy cũng là cơ sở để phát huy sức mạnh hiệp đồng của cả hệ thống chính trị trong thời gian tới. Tội phạm ma túy chỉ thực sự bị đẩy lùi khi sự quyết liệt của “lá chắn thép” chuyên trách được tiếp sức bởi sự chung tay của từng gia đình, từng khu dân cư. Và khi địa bàn được làm sạch, TPHCM sẽ có thêm nền tảng vững chắc để phát triển an toàn, bền vững; tiến tới trở thành đô thị văn minh, hiện đại, nghĩa tình và đáng sống.

KIỀU PHONG