Lâm Đồng: Hồ chứa bị vỡ khiến 4 người cuốn trôi chưa được cấp phép xây dựng

Hồ chứa nước của một công ty ở tỉnh Lâm Đồng bị vỡ trong đêm khiến 4 người bị cuốn trôi chưa được cấp phép xây dựng.

Ngày 2-11, ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đã đến xã Tuy Phong để kiểm tra hiện trường vụ việc hồ chứa nước bị vỡ làm 4 người bị cuốn trôi, trong đó có 1 người tử vong.

Hiện trường hồ chứa nước bị vỡ cuốn trôi 4 người

Theo UBND xã Tuy Phong, khuya 1-11, do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, nước từ hồ chứa của dự án Trang Trại Việt nằm trên đồi cao bất ngờ đổ ập xuống hạ lưu, tràn vào khu dân cư, cuốn trôi 4 người dân. Ngay sau đó, các lực lượng cứu hộ của xã đã ứng cứu kịp thời 3 người, còn bé gái tử vong.

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng làm việc với UBND xã Tuy Phong

Qua thống kê sơ bộ có 200 hộ dân bị ảnh hưởng. Nhiều diện tích hoa màu bị ngập úng; một số đoạn kênh mương, đường giao thông nông thôn và công trình thủy lợi nhỏ bị hư hại.

Lực lượng chức năng đang khắc phục hậu quả

Đại diện Sở NN-MT tỉnh Lâm Đồng khẳng định, với dung tích khoảng 900.000m3 nước, diện tích khoảng 20ha, hồ tương đối lớn. Theo giấy phép được cấp, Trang trại Việt không được cấp phép hồ nước.

Ông Hồ Văn Mười chỉ đạo các đơn vị liên quan nhanh chóng kiểm tra vụ việc, nếu hồ không được cấp phép phải xử lý nghiêm.



NGUYỄN TIẾN