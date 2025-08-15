Lâm Đồng lần đầu kết nối KOL và quản trị viên mạng xã hội

Chiều 15-8, Công an tỉnh Lâm Đồng tổ chức Hội nghị gặp mặt, kết nối những người có ảnh hưởng trên mạng xã hội (KOL), quản trị viên các trang, kênh, hội nhóm trực tuyến.

Đây là lần đầu tiên tỉnh Lâm Đồng tổ chức quy tụ các cá nhân đang có vai trò lan tỏa, dẫn dắt thông tin trên nền tảng số.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Tại Lâm Đồng, hiện các KOL, nhà sáng tạo nội dung, quản trị viên các hội nhóm cộng đồng, fanpage Facebook, TikTok, YouTube… đang hoạt động tích cực trên nhiều lĩnh vực như du lịch, ẩm thực, văn hóa, kinh doanh nông sản... với tổng lượng theo dõi hàng chục triệu lượt.

Hội nghị nhằm tuyên truyền pháp luật về an ninh mạng, bảo vệ dữ liệu cá nhân, đồng thời kết nối, phát huy vai trò của KOL và quản trị viên trong lan tỏa thông tin tích cực, nhân văn.

Đại tá Huỳnh Ngọc Liêm, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Đại tá Huỳnh Ngọc Liêm, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng, cho biết, KOL và quản trị viên các trang, kênh, hội nhóm đang là một trong những nhân tố đóng vai trò rất lớn, có tác động, ảnh hưởng trực tiếp đến công tác bảo đảm an ninh trên không gian mạng tại địa phương.

Hội nghị là dịp các quản trị viên trang bị cho bản thân các kiến thức pháp luật cần thiết phục vụ cho hoạt động của mình trên không gian mạng, cũng như định hướng cho bản thân trong việc xây dựng nội dung, quản lý các trang, kênh, hội nhóm tuân thủ theo đúng các quy định của pháp luật.

Đại diện các diễn đàn mạng xã hội ký cam kết tuân thủ pháp luật, thực hiện truyền thông có trách nhiệm trên không gian mạng.

Thượng tá Vũ Hoàng Anh, Trưởng Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05), Công an tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Thượng tá Vũ Hoàng Anh, Trưởng Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05), Công an tỉnh Lâm Đồng đã chia sẻ một số kỹ năng và giải pháp xây dựng không gian mạng an toàn trong đó có kỹ năng nhận diện tin giả, bảo vệ tài khoản và dữ liệu cá nhân, kỹ năng ứng xử văn minh trên mạng. Ngoài ra là các kỹ năng phát hiện sớm và báo tin cho cơ quan chức năng khi thấy thông tin độc hại, tin giả, hành vi lừa đảo. Chủ động kiểm chứng trước khi chia sẻ, tránh lan truyền tin chưa được xác thực...

Công an tỉnh Lâm Đồng ra mắt mô hình “Không gian số Lâm Đồng an toàn, lành mạnh”, tạo diễn đàn kết nối KOL, quản trị viên với lực lượng công an, các cơ quan quản lý Nhà nước và doanh nghiệp.

