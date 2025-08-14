Hơn 100 KOL, KOC, nhà sáng tạo nội dung dự ra mắt Chi hội Sáng tạo Nội dung trên nền tảng số

Chiều 14-8, tại TPHCM, KLIC - Chi hội Sáng tạo Nội dung trên nền tảng số trực thuộc Hiệp hội Thương mại Điện tử Việt Nam (VECOM) chính thức được công bố ra mắt.

Sự kiện ra mắt KLIC

Sự kiện có sự tham dự của đại diện các cơ quan quản lý nhà nước, các nền tảng thương mại điện tử, doanh nghiệp, hơn 100 KOL, KOC, nhà sáng tạo nội dung.

Thời gian qua, KOL (Key Opinion Leader - người có sức ảnh hưởng), KOC (Key Opinion Consumer - người tiêu dùng chủ chốt, có sức ảnh hưởng lớn đến thị trường), Content Creator (các nhà sáng tạo nội dung) đã và đang tạo sức ảnh hưởng sâu rộng tới đời sống. Và sức ảnh hưởng này cũng mang tính hai mặt.

KLIC ra mắt với thông điệp “Trách nhiệm để dẫn đầu” là tổ chức nghề nghiệp được bảo trợ chính danh, tiên phong xây dựng môi trường phát triển bài bản cho những người làm nội dung số - một ngành nghề mới nhưng đã và đang có tác động sâu rộng tới hành vi tiêu dùng và thị trường thương mại điện tử.

Sự kiện ra mắt KLIC có hơn 100 gương mặt nổi bật trong giới sáng tạo nội dung như: Dược sĩ Tiến, Long Chun, Châu Muối, Đức Anh, Á hậu Đan Chi, Quán quân KOC Vietnam Phương Oanh Daily, Thiện Nhân...

Ban điều hành KLIC

Ký kết hợp tác của KLIC và các đơn vị đồng hành

Bà Đào Nương, Chi hội trưởng KLIC, cho biết, KLIC được định hướng trở thành tổ chức nghề nghiệp đầu tiên dành cho KOL, KOC và Nhà sáng tạo nội dung có quy mô và văn hóa bài bản nhất, tạo nên bởi 5 giá trị cốt lõi: chính trực, trách nhiệm, tử tế, kết nối, giá trị. Cùng với đó cùng các yếu tố văn hoá như niềm tin, tôn trọng, trân trọng, chia sẻ, thấu cảm.

Tại sự kiện, chương trình đào tạo thực chiến EcomHUB - bệ phóng mới cho cộng đồng sáng tạo nội dung chuyên nghiệp được giới thiệu. Hai panel talk (hội thảo, thảo luận) cũng được tổ chức với sự tham gia của các nhóm chuyên gia, nhóm sáng tạo nội dung chuyên nghiệp.

Các chuyên gia trong lĩnh vực thương mại điện tử, sáng tạo nội dung số chia sẻ tại buổi thảo luận

Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam (VECOM) là một tổ chức phi Chính phủ với hội viên là các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trực tiếp kinh doanh bằng thương mại điện tử; hoặc ứng dụng thương mại điện tử phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh; hoặc nghiên cứu hay cung cấp các dịch vụ về thương mại điện tử. Hiệp hội hoạt động trên cơ sở tự nguyện, phi lợi nhuận, nhằm mục đích tập hợp, đoàn kết, hợp tác, hỗ trợ, bảo vệ các hội viên để phát triển lĩnh vực thương mại điện tử ở Việt Nam.

TIỂU TÂN