"Trạm Sức khỏe" Pharmacity đồng hành cùng chương trình tầm soát bệnh phổi mạn tính tại Tây Ninh

Đồng hành cùng chương trình khám tầm soát bệnh phổi mạn tính miễn phí do các đơn vị chuyên môn triển khai, Pharmacity mang mô hình "Trạm Sức khỏe" đến Tây Ninh, góp phần nâng cao nhận thức và hỗ trợ người dân chủ động chăm sóc sức khỏe.

Ngày 19/7, Trung tâm Y tế khu vực Tân An (phường Long An, tỉnh Tây Ninh) diễn ra chương trình tầm soát hen và bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính miễn phí, hướng tới nhóm nguy cơ cao như người có triệu chứng ho kéo dài, khò khè, khó thở hoặc có tiền sử hút thuốc, thường xuyên tiếp xúc với khói bụi và hóa chất.

Chương trình do Bệnh viện Phổi Long An phối hợp với Hội Hen - Dị ứng - Miễn dịch Lâm sàng TP.HCM (HSAACI) và Trung tâm Y tế khu vực Tân An triển khai, với mục tiêu phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh để tư vấn, quản lý và điều trị kịp thời.

Đồng hành cùng Hội Hen - Dị ứng - Miễn dịch Lâm sàng TP.HCM và các cơ sở y tế tại địa phương, Pharmacity đưa mô hình "Trạm Sức khỏe" đến chương trình, hỗ trợ người dân kiểm tra huyết áp và tình trạng loãng xương miễn phí.

Pharmacity đồng hành cùng các đơn vị chuyên môn giúp người dân chủ động phòng bệnh phổi mạn tính. Ảnh: PMC

Các hoạt động này góp phần khuyến khích người dân duy trì thói quen theo dõi sức khỏe thường xuyên, chủ động phòng bệnh, đặc biệt là các bệnh mạn tính. Đây cũng là định hướng mà Pharmacity theo đuổi thông qua chuỗi hoạt động "Trạm Sức khỏe" - đưa các dịch vụ chăm sóc, theo dõi sức khỏe đến gần hơn với cộng đồng.

Bên cạnh các hoạt động kiểm tra sức khỏe, Pharmacity còn dành tặng nhiều phần quà gồm những vật dụng thiết yếu phục vụ chăm sóc sức khỏe hàng ngày cho người dân tham gia chương trình.

Chương trình được triển khai trong bối cảnh các bệnh hô hấp mạn tính đang trở thành gánh nặng sức khỏe ngày càng lớn tại Việt Nam. Theo Bộ Y tế, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây bệnh tật và tử vong, đồng thời tạo ra gánh nặng kinh tế - xã hội đáng kể.

Dữ liệu của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) năm 2024 cho thấy tỷ lệ mắc COPD tại Việt Nam lên tới 10,3%, thuộc nhóm cao nhất khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Trong khi đó, hen phế quản hiện ảnh hưởng đến hơn 300 triệu người trên thế giới; tại Việt Nam, ước tính có khoảng 4 triệu người mắc bệnh, tương đương 3,9% dân số. Tuy nhiên, hai căn bệnh phổi mạn tính này đều có thể kiểm soát hiệu quả nếu được phát hiện sớm, điều trị đúng và theo dõi thường xuyên.