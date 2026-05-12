Lâm Đồng tiếp tục hỗ trợ tiền cho cán bộ, người lao động đi làm xa

HĐND tỉnh Lâm Đồng thông qua nghị quyết hỗ trợ tiền cho cán bộ, người lao động đi làm xa sau sắp xếp đơn vị hành chính.

Ngày 12-5, HĐND tỉnh Lâm Đồng khóa XI đã tổ chức kỳ họp thứ hai (kỳ họp chuyên đề) thống nhất thông qua 8 nghị quyết quan trọng về đầu tư công, đất đai, cán bộ. Đáng chú ý, trong số đó, HĐND đã trình và thông qua nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động sau sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

HĐND tỉnh Lâm Đồng tổ chức kỳ họp thứ hai (kỳ họp chuyên đề), sáng 12-5.

Cụ thể, hỗ trợ tiền thuê chỗ ở là 3 triệu đồng/người/tháng và hỗ trợ chi phí đi lại 2 triệu đồng/người/tháng. Đối tượng áp dụng là cán bộ, công chức, viên chức, người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, các đơn vị sự nghiệp công lập và người đang làm việc tại các Hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ cấp tỉnh thuộc các tỉnh Đắk Nông, Bình Thuận (trước khi sắp xếp) phải chuyển về công tác tại Trung tâm Chính trị - Hành chính tỉnh Lâm Đồng (sau khi sắp xếp) theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

Nghị quyết hỗ trợ tiền sẽ giúp những cán bộ, người lao động làm xa giảm bớt gánh nặng chi phí đi lại

Quyết định cũng hỗ trợ tiền thuê chỗ ở (áp dụng đối với trường hợp có khoảng cách từ nơi ở hiện tại đến trụ sở cơ quan, tổ chức, đơn vị mới từ 30km trở lên) 1 triệu đồng/người/tháng.

Ngoài ra, hỗ trợ chi phí đi lại đối với các trường hợp có khoảng cách từ nơi ở hiện tại đến trụ sở cơ quan, tổ chức, đơn vị mới từ 15 km đến dưới 30 km hỗ trợ 1 triệu đồng/người/tháng); từ 30 km đến dưới 50 km hỗ trợ 1,5 triệu đồng/người/tháng); từ 50 km trở lên hỗ trợ 2 triệu đồng/người/tháng.

Thời gian áp dụng hỗ trợ từ tháng 5-2026 đến tháng 6-2027.

Tin liên quan Lâm Đồng hỗ trợ tiền đi lại, chỗ ở cho cán bộ, công chức

ĐOÀN KIÊN