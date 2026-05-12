Khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031

Tới dự đại hội có Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; các đồng chí nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Lương Cường; Thủ tướng Lê Minh Hưng; các đồng chí nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Phạm Minh Chính; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; các đồng chí nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Thị Kim Ngân; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài.

Cùng dự có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ, lãnh đạo các bộ, ban, ngành, bạn bè quốc tế, các Mẹ Việt Nam Anh hùng…

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu dự đại hội, sáng 12-5. Ảnh: QUANG PHÚC

Chủ đề đại hội là “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển”. Tiêu đề báo cáo chính trị là: “Nâng cao vai trò nòng cốt chính trị của MTTQ Việt Nam trong phát huy dân chủ, truyền thống yêu nước, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước phát triển giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc”.

Tham dự đại hội có 1.136 đại biểu tiêu biểu đại diện cho MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên, đại diện cho các giai cấp, giai tầng xã hội, nhân sĩ, trí thức, các dân tộc, các tôn giáo, lực lượng vũ trang, người Việt Nam ở nước ngoài.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu tham quan triển lãm Mặt trận số sáng 12-5. Ảnh: QUANG PHÚC

Đại hội là sự kiện chính trị - xã hội quan trọng, thể hiện sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong kỷ nguyên mới. Đây cũng là dấu mốc mở đầu nhiệm kỳ vận hành bộ máy với tầm vóc và chặng đường phát triển mới, khi các tổ chức chính trị - xã hội và các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ về trực thuộc MTTQ Việt Nam.

Phiên khai mạc đại hội. Ảnh: QUANG PHÚC

Đọc diễn văn khai mạc đại hội, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài nêu rõ, trong nhiệm kỳ vừa qua, giai đoạn 2024 - 2026, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự phối hợp chặt chẽ của Nhà nước, của Chính phủ, của Quốc hội và sự đồng lòng của nhân dân, hệ thống MTTQ Việt Nam đã không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, phát huy vai trò là trung tâm đoàn kết, tập hợp các tầng lớp nhân dân, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội; chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; phát huy dân chủ, tăng cường sự đồng thuận trong xã hội.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài đọc diễn văn khai mạc đại hội. Ảnh: QUANG PHÚC

MTTQ Việt Nam đã vận động nhân dân tham gia thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước; hỗ trợ kịp thời đối với người dân chịu ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai, bão lũ, nhất là đối với người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, người yếu thế, thiết thực thực hiện chủ trương, quan điểm của Đảng để không ai bị bỏ lại phía sau.

Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI là sự kiện chính trị - xã hội quan trọng, nhận được sự quan tâm sâu sắc của các tầng lớp nhân dân ở trong nước và người Việt Nam ở nước ngoài, là Đại hội đầu tiên của MTTQ Việt Nam hoạt động theo mô hình mới, khẳng định vị thế và phương thức hoạt động mới của MTTQ Việt Nam.

Chương trình nghệ thuật chào mừng đại hội. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Đại hội có nhiệm vụ thảo luận, đánh giá khách quan, toàn diện tình hình các tầng lớp nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc; kết quả thực hiện Nghị quyết, Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam khóa X, giai đoạn 2024 - 2026, thống nhất phương hướng, mục tiêu, Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2026 - 2031; Sửa đổi, bổ sung Điều lệ MTTQ Việt Nam; Hiệp thương thống nhất cử Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Đoàn Chủ tịch, Ban Thường trực, các chức danh lãnh đạo của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Quang cảnh phiên khai mạc đại hội. Ảnh: QUANG PHÚC

Đoàn Chủ tịch Đại hội đề nghị các đại biểu phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, trí tuệ, tập trung nghiên cứu, thảo luận sâu sắc các văn kiện trình Đại hội, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, chất lượng để Đại hội thực sự là dấu mốc quan trọng trong quá trình đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới.

LÂM NGUYÊN - ĐỖ TRUNG