Cần Thơ: Phát hiện một bệnh viện xả nước thải chưa qua xử lý ra môi trường

Ngày 12-5, Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an TP Cần Thơ cho biết vừa phát hiện Bệnh viện Đa khoa quốc tế S.I.S Cần Thơ (Bệnh viện S.I.S) xả nước thải chưa qua xử lý ra môi trường.

Lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra, lấy mẫu nước xả thải tại Bệnh viện S.I.S

Qua công tác nắm tình hình, lực lượng chức năng phát hiện Bệnh viện S.I.S Cần Thơ (đường Nguyễn Văn Cừ, phường An Bình, TP Cần Thơ, thuộc Công ty cổ phần Đầu tư y tế Việt Cường) có dấu hiệu xả nước thải chưa qua xử lý ra môi trường.

Phòng Cảnh sát Kinh tế đã phối hợp các cơ quan chức năng kiểm tra đột xuất việc chấp hành các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường đối với bệnh viện. Qua kiểm tra xung quanh bệnh viện, lực lượng chức năng ghi nhận hiện tượng nước thải phát sinh từ Bệnh viện S.I.S có mùi hôi, có khả năng gây ảnh hưởng đến môi trường và sinh hoạt của người dân.

Lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra hệ thống xử lý nước thải của Bệnh viện S.I.S cho thấy vẫn hoạt động bình thường. Tuy nhiên, đoàn kiểm tra phát hiện nước thải phát sinh từ quá trình vệ sinh khu vực tập kết rác thải sinh hoạt và khu giặt sấy đồ vải của bệnh viện không được đưa về hệ thống xử lý nước thải tập trung, mà xả trực tiếp ra hệ thống thoát nước sinh hoạt (thuộc đường Nguyễn Văn Cừ).

Hình ảnh ghi nhận trong quá trình kiểm tra nước xả thải tại Bệnh viện S.I.S

Đoàn kiểm tra đã lấy 2 mẫu nước thải gồm một mẫu tại điểm xả cuối của khu giặt sấy, khu tập kết rác thải sinh hoạt và một mẫu sau hệ thống xử lý nước thải trước khi đấu nối vào hệ thống thoát nước sinh hoạt của khu đô thị.

Trước mắt, lực lượng chức năng yêu cầu Bệnh viện S.I.S thực hiện nghiêm các quy định về bảo vệ môi trường, thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống xử lý nước thải, thu gom triệt để các nguồn thải phát sinh trong quá trình hoạt động của bệnh viện, không để xảy ra tình trạng xả thải vượt quy chuẩn kỹ thuật gây ảnh hưởng đến môi trường và đời sống người dân xung quanh.

Hiện Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an thành phố Cần Thơ đang thu thập tài liệu, chứng cứ có liên quan để tiến hành xử lý theo quy định của pháp luật.

TUẤN QUANG