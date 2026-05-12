Tây Ninh thống nhất để TPHCM làm chủ đầu tư nhiều dự án giao thông trọng điểm

Ngày 12-5, đại diện UBND tỉnh Tây Ninh cho biết, HĐND tỉnh đã thống nhất để TPHCM làm cơ quan chủ quản triển khai nhiều dự án giao thông trọng điểm kết nối hai địa phương.

Xây dựng quốc lộ 50B (từ đường Phạm Hùng đến ranh tỉnh Tây Ninh) là một trong những dự án nổi bật mà tỉnh Tây Ninh đồng thuận để TPHCM làm cơ quan chủ quản

Các dự án gồm: xây dựng quốc lộ 50B; đường trục Đông - Tây, tức đường Võ Văn Kiệt nối dài; cầu Rạch Dơi; tuyến đường và cầu kết nối số 1 trên quốc lộ 56B.

Cụ thể, dự án xây dựng quốc lộ 50B, đoạn từ đường Phạm Hùng đến ranh tỉnh Tây Ninh, bao gồm xây dựng mới cầu Cần Giuộc và khoảng 900m đường thuộc địa bàn tỉnh Tây Ninh. Tuyến dài khoảng 10,6km, đi qua các xã Nhà Bè, Bình Hưng, Hưng Long của TPHCM và xã Cần Giuộc của tỉnh Tây Ninh. Dự án được quy hoạch mặt cắt ngang 40m, quy mô 6 làn xe, tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 5.800 tỷ đồng.

Dự án đường trục Đông - Tây, đường Võ Văn Kiệt nối dài, từ quốc lộ 1 đến ranh tỉnh Tây Ninh, có chiều dài khoảng 15,1km. Điểm đầu tại nút giao Tân Kiên, xã Tân Nhựt, TPHCM; điểm cuối kết nối đường Hải Sơn - Tân Đô, thuộc xã Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh. Dự án bao gồm xây dựng mới cầu Kênh Xáng Nhỏ thuộc địa bàn tỉnh Tây Ninh. Tuyến được quy hoạch mặt cắt ngang 60m, quy mô hoàn chỉnh 10 làn xe; giai đoạn 1 đầu tư 6 làn xe. Tổng mức đầu tư hoàn thiện khoảng 19.808 tỷ đồng, trong đó giai đoạn 1 khoảng 15.975 tỷ đồng.

Đại biểu HĐND tỉnh Tây Ninh thống nhất chủ trương để TPHCM làm cơ quan chủ quản nhiều dự án giao thông trọng điểm kết nối 2 địa phương

Tỉnh Tây Ninh cũng thống nhất để TPHCM làm cơ quan chủ quản dự án xây dựng cầu Rạch Dơi, gồm cầu vượt sông Rạch Dơi và đường dẫn phía Tây Ninh. Công trình có quy mô 6 làn xe, chiều dài cầu khoảng 475m, tổng chiều dài đường đầu cầu gần 2,8km, tổng vốn đầu tư khoảng 3.082 tỷ đồng.

Ngoài ra, dự án tuyến đường và cầu kết nối số 1 trên quốc lộ 56B cũng do TPHCM triển khai. Công trình bắc qua sông Sài Gòn, kết nối xã Dầu Tiếng, TPHCM với xã Hưng Thuận, tỉnh Tây Ninh. Theo thiết kế, cầu có quy mô 4 làn xe cơ giới và 2 làn xe thô sơ, tổng chiều dài toàn tuyến khoảng 1,3km, tổng vốn đầu tư hơn 912 tỷ đồng.

Việc thống nhất để TPHCM làm cơ quan chủ quản nhiều dự án được kỳ vọng tạo thuận lợi trong điều phối, huy động nguồn lực đầu tư, góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông liên vùng giữa TPHCM và Tây Ninh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực phía Nam.

Tin liên quan Tây Ninh sẽ xây bệnh viện đa khoa hơn 2.250 tỷ đồng

QUANG VINH