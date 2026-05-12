Mặt trận Tổ quốc TPHCM lấy sự hài lòng, sự thụ hưởng của nhân dân làm mục tiêu cao nhất

Sáng 12-5, tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Trương Thị Bích Hạnh đã trình bày tham luận chủ đề “sự thụ hưởng của nhân dân làm nền tảng xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc TPHCM”.

Bà Trương Thị Bích Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM trình bày tham luận tại Đại hội. Ảnh: QUANG PHÚC

Nhiều chính sách an sinh thiết thực, hướng trực tiếp đến người dân

Tham luận nhấn mạnh, cụ thể hóa chỉ đạo của Trung ương và Thành ủy, MTTQ Việt Nam TPHCM luôn xác định lấy sự thụ hưởng của nhân dân làm nền tảng để xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, qua đó tạo sự đồng thuận xã hội, phát huy sức mạnh toàn dân.

Trong quá trình triển khai nhiệm vụ, MTTQ Việt Nam TPHCM luôn quán triệt, thực hiện phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. Trong đó, “dân thụ hưởng” được xem là thước đo đánh giá hiệu quả của các phong trào, các cuộc vận động và các hoạt động chăm lo an sinh xã hội.

Theo bà Trương Thị Bích Hạnh, MTTQ thành phố đã chủ động phối hợp rà soát, đề xuất nhiều chính sách an sinh thiết thực, hướng trực tiếp đến người dân. Đồng thời, xem xét chính sách có tính ưu việt nhất của 3 địa phương: TPHCM, Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Dương (trước đây), qua đó chọn chính sách cao nhất, sự thụ hưởng cao nhất của người dân để hợp nhất và ban hành mới. Đến nay đã có 23 chính sách liên quan đến sự thụ hưởng của nhân dân, an dân được ban hành sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp của TPHCM sau sáp nhập.

Bà Trương Thị Bích Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM trình bày tham luận. Ảnh: QUANG PHÚC

Nhiều chính sách mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc đã được triển khai như: trợ cấp 100% cho trẻ em mồ côi đến năm 18 tuổi; kiểm tra sức khỏe miễn phí cho người dân; hỗ trợ học phí từ mầm non đến các bậc học; hỗ trợ 100% bảo hiểm y tế cho người từ 65 đến 75 tuổi và hỗ trợ bảo hiểm y tế cho học sinh. Thành phố cũng đang hướng tới mở rộng hỗ trợ bảo hiểm y tế cho người từ 60 tuổi trở lên; miễn phí vé xe buýt cho người dân; hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh, sinh viên là đồng bào dân tộc thiểu số.

Bên cạnh đó, MTTQ TPHCM cũng triển khai nhiều mô hình chăm lo thiết thực như Quỹ Vì người nghèo, Quỹ An sinh xã hội, Quỹ “Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc”, các nguồn cứu trợ khẩn cấp nhằm hỗ trợ kịp thời các lĩnh vực trọng yếu, người dân có hoàn cảnh khó khăn và người yếu thế.

Các đại biểu dự đại hội. Ảnh: QUANG PHÚC

Đại đoàn kết toàn dân tộc luôn là nguồn lực đặc biệt quan trọng

Theo bà Trương Thị Bích Hạnh, thực tiễn cho thấy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc luôn là nguồn lực đặc biệt quan trọng của Thành phố. Điều đó càng thể hiện rõ trong giai đoạn phòng, chống đại dịch Covid-19, giúp Thành phố vượt qua giai đoạn khó khăn, phục hồi và tiếp tục phát triển bền vững.

TPHCM kiên trì quan điểm phát triển kinh tế phải gắn với công bằng xã hội, không chỉ hướng đến tăng trưởng GRDP mà còn hướng đến nâng cao chất lượng sống của người dân. Nhiều năm qua, Thành phố liên tục nâng chuẩn nghèo phù hợp với đô thị đặc biệt; tập trung xóa nhà tạm, nhà dột nát; từng bước chỉnh trang đô thị và cải thiện môi trường sống cho người dân. Đó cũng là những giải pháp Thành phố vun đắp giá trị “văn minh, hiện đại, nghĩa tình”, một cách thiết thực trên hành trình dựng xây và phát triển Thành phố mang tên Bác.

Cũng theo Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, hoạt động giám sát của MTTQ các cấp Thành phố đã có bước chuyển mình từ diện rộng sang chiều sâu, không né tránh những vấn đề khó và nhạy cảm. Qua giám sát, đặt ra yêu cầu xuyên suốt để mỗi quyết sách ban hành phải vì sự phát triển của Thành phố, vì lợi ích cao nhất của người dân, đảm bảo quyền làm chủ của nhân dân được thực hiện thực chất, hợp lòng dân. Các phương thức và giải pháp cơ bản nêu trên có ý nghĩa hoàn thiện phương châm hoạt động của MTTQ, hướng đến đảm bảo “an sinh, an ninh, an toàn, an dân”.

Một điểm nổi bật của TPHCM là chủ động đổi mới cơ chế phối hợp trong hệ thống chính trị ngay từ cơ sở. Thành phố triển khai để 100% Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy cấp xã tham gia thành viên MTTQ cùng cấp. Đây không chỉ là giải pháp về tổ chức bộ máy mà còn thể hiện yêu cầu tăng cường sự lãnh đạo trực tiếp, đồng bộ của Đảng đối với công tác Mặt trận; bảo đảm các chủ trương chăm lo nhân dân được triển khai sâu sát hơn ngay từ cơ sở. Thành phố xác định muốn chăm lo tốt cho dân thì hệ thống chính trị phải gần dân, sát dân và phối hợp chặt chẽ ngay từ địa bàn dân cư.

Hiện nay, TPHCM đang bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu xây dựng nhiều công trình hạ tầng trọng điểm, thúc đẩy chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và phát triển kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế. Trong bối cảnh đó, MTTQ Thành phố cũng phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động, phát huy vai trò cầu nối giữa Đảng, chính quyền và nhân dân, huy động sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc để cùng tham gia phát triển Thành phố.

Trong thời gian tới, MTTQ Việt Nam TPHCM sẽ tiếp tục đồng hành cùng Thành phố trong các nhiệm vụ trọng tâm như chuyển đổi số, xây dựng khu dân cư đoàn kết, nghĩa tình, tự quản, an toàn; tham gia giải quyết các vấn đề dân sinh, môi trường, an ninh trật tự và nâng cao chất lượng sống của người dân. Mặt trận tiếp tục xác định mọi hoạt động phải hướng về cơ sở, lấy người dân làm trung tâm và lấy sự hài lòng, sự thụ hưởng của nhân dân làm mục tiêu cao nhất. Đây là một trong những nền tảng quan trọng để xây dựng thế trận lòng dân vững chắc.

LÂM NGUYÊN