Nam bộ cuối tháng 5 nắng nóng giảm dần, mưa gia tăng

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia vừa cập nhật báo cáo tình hình thời tiết cả nước. Theo đó, từ cuối tháng 5, Nam bộ có khả năng bước vào giai đoạn mưa gia tăng, nắng nóng giảm dần.

Cơ quan khí tượng nhận định, từ ngày 12-5 đến 10-6, nhiệt độ trung bình trên phạm vi cả nước phổ biến cao hơn trung bình nhiều năm khoảng 0,5-1 độ C. Nắng nóng có xu hướng gia tăng tại Bắc bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến Huế và duyên hải Nam Trung bộ. Riêng Nam bộ, nắng nóng giảm dần khi gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh hơn vào cuối tháng 5.

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cho biết, cuối tháng 5, khu vực cao nguyên Trung bộ và Nam bộ có khả năng xảy ra mưa lớn diện rộng. Bắc bộ có thể xuất hiện các đợt mưa lớn từ khoảng tháng 6.

Trong thời kỳ chuyển mùa, các hiện tượng thời tiết cực đoan như dông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh tiếp tục có khả năng xuất hiện trên phạm vi cả nước, tập trung nhiều hơn ở Bắc bộ, cao nguyên Trung bộ và Nam bộ.

Quan trắc dữ liệu khí tượng. Ảnh: LÊ XUÂN TÙNG (VP Bộ Nông nghiệp và Môi trường)

Đối với Nam bộ, cơ quan khí tượng dự báo tổng lượng mưa trong thời kỳ từ ngày 12-5 đến 10-6 phổ biến 170-270mm. Tại trạm Nhà Bè, TPHCM, nhiệt độ trung bình khoảng 29,5-30,5 độ C.

Cũng theo cơ quan khí tượng, trên Biển Đông, từ nay đến ngày 10-6 có khả năng xuất hiện bão hoặc áp thấp nhiệt đới ở mức tương đương trung bình nhiều năm. Trung bình nhiều năm trong khoảng thời gian này có 0,7 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông; trong đó trung bình 0,1 cơn ảnh hưởng đất liền Việt Nam.

PHÚC VĂN