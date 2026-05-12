Từ hôm nay 12-5, phía Bắc tăng nhiệt dần

Nền nhiệt miền Bắc đang có xu hướng tăng dần trước khi bước vào đợt nắng nóng diện rộng từ khoảng giữa tuần.

Hà Nội tiếp tục nắng ráo, nền nhiệt đang tăng dần. Ảnh: PHÚC HẬU

Theo các chuyên gia khí tượng, ngày 12-5, thời tiết miền Bắc sẽ có hai vùng khác biệt. Trong khi vùng Tây Bắc bộ và một số nơi ở vùng núi phía Bắc tiếp tục xuất hiện mưa dông cục bộ, còn khu vực Đông Bắc bộ và đồng bằng trời nắng, oi nóng tăng dần.

Cụ thể hôm nay, mưa dông còn xuất hiện rải rác tại Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Lào Cai, Phú Thọ, Tuyên Quang. Một số nơi ở Thái Nguyên và phía Tây tỉnh Cao Bằng cũng có khả năng xảy ra mưa dông về chiều và đêm. Diện mưa không đồng đều, cùng địa phương có nơi mưa, nơi khô ráo.

Các địa phương còn lại của miền Bắc phổ biến ít mưa, trời nắng nhiều hơn những ngày trước. Nhiệt độ ban ngày phổ biến khoảng 31-34 độ C, một số nơi cao hơn, gây cảm giác oi bức buổi trưa và chiều.

Từ ngày mai 13-5, nền nhiệt miền Bắc tiếp tục tăng. Khoảng ngày 14 đến 15-5, nắng nóng có khả năng mở rộng ra nhiều nơi ở Bắc bộ. Về chiều tối, khu vực vùng núi vẫn có thể xuất hiện mưa - dông nhiệt cục bộ.

Khu vực miền Trung bắt đầu xuất hiện nắng nóng cục bộ trong ngày 12-5. Từ ngày 13 đến khoảng 16-5, nắng nóng mở rộng từ Thanh Hóa đến khu vực phía Đông tỉnh Đắk Lắk. Vùng núi phía Tây của miền Trung có thể nắng nóng 36-38 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Tại Tây Nguyên và Nam bộ, nắng nóng hôm nay 12-5 tiếp tục duy trì. Nhiệt độ cao nhất tại Nam bộ phổ biến 35-36 độ C. Mưa dông có thể xuất hiện vào buổi tối nhưng không đều. Từ khoảng ngày 15 đến 16-5, mưa dông có thể nhiều hơn tại TPHCM.

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cũng nhận định, khoảng từ ngày 16 đến 18-5, nhiều khu vực tại Nam bộ và Bắc bộ có khả năng xuất hiện mưa dông trở lại, nhiệt độ giảm dần.

PHÚC HẬU