Khốn khổ vì bụi từ dự án khu công nghiệp gần 2.500 tỷ đồng

Những ngày gần đây, nhiều hộ dân sống quanh khu vực Dự án Khu công nghiệp (KCN) Phú Xuân (xã Cuôr Đăng, tỉnh Đắk Lắk) vô cùng bức xúc trước tình trạng bụi đất bay mù mịt.

Clip: Người dân bức xúc vì thi công dự án gần 2.500 tỷ đồng gây bụi.

Theo phản ánh của người dân, dự án KCN Phú Xuân mới thi công hơn một tuần, nhiều xe cơ giới, máy múc liên tục san gạt mặt bằng trên diện tích lớn. Mỗi khi gió lớn, bụi đỏ từ công trường lại cuốn mù mịt, phủ kín khu dân cư, cây cối và các tuyến đường xung quanh.

Nhà thầu thi công dự án Khu công nghiệp Phú Xuân

Nhà nằm sát khu vực dự án, chị Tâm An (buôn Tah, xã Cuôr Đăng) bức xúc: “Từ ngày công trình thi công, cuộc sống gia đình bị đảo lộn vì bụi bay khắp nơi. Chỉ cần mở cửa vài phút là bụi theo gió tạt thẳng vào nhà, phủ kín nền nhà, vật dụng sinh hoạt nên chúng tôi phải đóng kín cửa suốt ngày. Trẻ nhỏ, người già trong nhà thường xuyên ho, khó chịu vì bụi. Người dân hoàn toàn ủng hộ việc triển khai dự án phát triển kinh tế, nhưng chủ đầu tư phải có trách nhiệm bảo vệ môi trường, che chắn công trình và tưới nước giảm bụi chứ không thể để tình trạng như hiện nay”.

Nhà dân phải dùng bạt để che chắn nhà cửa

Không chỉ ảnh hưởng sinh hoạt, nhiều diện tích cây trồng của người dân cũng bị bụi đất bao phủ. Bà Trần Thị Nhung (xã Cuôr Đăng) cho biết, gia đình bà có hơn 5 sào cà phê nằm sát khu vực thi công. Chỉ sau vài ngày dự án triển khai, lá cà phê đã bị bụi đỏ bám đầy, khiến gia đình phải liên tục bơm nước để rửa cây.

“Bụi phủ dày lên lá cà phê, nếu kéo dài sẽ ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng của cây. Gia đình phải tốn thêm chi phí bơm nước rửa vườn mỗi ngày. Chúng tôi mong chủ đầu tư sớm có biện pháp che chắn, tưới nước để hạn chế bụi phát tán”.

Người dân phải bơm nước để rửa cây cà phê

Theo ghi nhận tại hiện trường, khu vực dự án có hàng chục xe cơ giới hoạt động liên tục để thi công phần mặt bằng. Nhiều xe tải vận chuyển đất ra vào liên tục nhưng không che phủ bạt. Trong khi đó, tuyến đường quanh khu vực công trình có lưu lượng người dân qua lại khá đông nên mỗi khi xe chạy qua hoặc gió mạnh, bụi đất lại cuốn lên mù mịt, gây khó khăn cho người tham gia giao thông.

Bụi từ dự án bay mù mịt, ảnh hưởng đến người đi đường

Tuyến đường liên xã nằm sát bên dự án vào các thời điểm nắng nóng, bụi dày đặc đến mức người đi đường phải bịt kín khẩu trang, giảm tốc độ vì tầm nhìn bị hạn chế. Một số hộ dân sống ven đường phải thường xuyên phun nước trước sân nhà để giảm bụi nhưng tình trạng vẫn không cải thiện.

Cà phê của người dân gần dự án phủ đầy bụi

Ông Hoàng Viết Cát, Chủ tịch UBND xã Cuôr Đăng xác nhận, đơn vị thi công dự án KCN Phú Xuân không che chắn gây bụi, ảnh hưởng đến khu dân cư. UBND xã yêu cầu đơn vị thi công tạm dừng hoạt động, đồng thời mời Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan đến làm việc. Qua đó, yêu cầu đơn vị thi công phải thực hiện đúng các cam kết bảo vệ môi trường, che chắn và các biện pháp giảm bụi để không ảnh hưởng đến người dân.

Dự án KCN Phú Xuân có quy mô hơn 313ha, tổng vốn đầu tư gần 2.477 tỷ đồng, được triển khai theo 3 giai đoạn. Trong đó, giai đoạn 1 có vốn đầu tư hơn 800 tỷ đồng. Dự án được kỳ vọng sẽ tạo động lực phát triển công nghiệp mới cho tỉnh Đắk Lắk và khu vực Tây Nguyên, thu hút các nhà đầu tư, tạo việc làm cho người lao động.

MAI CƯỜNG