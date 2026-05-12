Đoàn kết, tập trung phát huy nguồn lực đưa đất nước phát triển

Sáng 12-5, Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra phiên khai mạc. Bên lề đại hội, Báo SGGP ghi nhận ý kiến một số đại biểu đoàn MTTQ TPHCM với nhiều kỳ vọng, mong muốn gửi đến đại hội.

Đoàn đại biểu MTTQ TPHCM tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031. Ảnh: QUANG PHÚC

Thượng tọa Thích Tâm Hải, Ủy viên Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Tổng Biên tập báo Giác Ngộ, TPHCM:

Tôi cảm nhận ngày càng có sự gần gũi, thân thiết giữa cán bộ Mặt trận với tôn giáo, như người một nhà. Điều đó tạo nên niềm tin căn bản, từ đó kết nối các cá nhân, cộng đồng để làm nên sức mạnh, hình thành nguồn lực xã hội cho công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Trong giai đoạn hiện nay, đất nước rất cần sự tham gia của tất cả thành phần trong xã hội, trong đó có các tôn giáo.

Tham dự đại hội lần này, tôi cảm nhận được không khí hết sức thân tình. Rất nhiều đại biểu từ các địa phương, kiều bào Việt Nam, đại diện nhiều tôn giáo cùng hội tụ trong sự đồng thuận, đồng cảm. Điều đó chắc chắn sẽ tạo nên nguồn lực mới, không khí mới sau đại hội.

Tất cả cùng chung một khát vọng, một mơ ước của người dân Việt Nam, trong đó có cộng đồng tôn giáo: làm sao để đất nước phát triển, người dân được an lạc. Tôi tin các chương trình hành động mà Mặt trận đề ra tại đại hội lần này sẽ đem đến khí thế mới, thực sự huy động được nguồn lực toàn dân cho sự phát triển đất nước trong giai đoạn tới.

Ông Nguyễn Văn Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam đặc khu Côn Đảo, TPHCM

Với đặc thù là đặc khu, Côn Đảo là đơn vị duy nhất trong 168 xã, phường trực thuộc TPHCM nằm giữa biển khơi. Quân dân và các lực lượng đóng trên địa bàn đảo là một khối đại đoàn kết, một mái nhà chung. Quỹ “Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc” đã tạo nên niềm tin vững chắc. Mặc dù ở giữa biển khơi nhưng sau lưng chúng tôi là thành phố, là 167 xã, phường còn lại, để chúng tôi vững vàng bảo vệ biển đảo quê hương.

Hiện Côn Đảo có 9 khu dân cư thực hiện các mô hình tự quản như khu dân cư an toàn, khu dân cư không có tội phạm; các mô hình vườn thuốc nam, phủ xanh điểm rác, tuyến đường hoa, tuyến đường cờ… Đặc khu Côn Đảo là địa bàn không còn tệ nạn ma túy và mại dâm.

Trong bối cảnh hiện nay, với nền tảng Mặt trận số, chúng tôi đang tập trung triển khai bình dân học vụ số tại tất cả khu dân cư. Côn Đảo phấn đấu đến cuối năm 2026 có 100% cán bộ Mặt trận hoàn thành nhiệm vụ bình dân học vụ số; tiến tới năm 2027, toàn đặc khu hoàn thành chỉ tiêu bình dân học vụ số.

Ông Kiều My, Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa X; Viện trưởng Viện Công nghệ Trí tuệ nhân tạo và Chuyển đổi số (Viện AITI)

Mặt trận số đã có những bước đi rất tích cực. Việc triển khai app Mặt trận tạo thêm kênh để người dân phản ánh, kiến nghị, đồng thời giúp MTTQ nắm bắt kịp thời tình hình nhân dân. Đây là hướng đi đúng đắn, cần tiếp tục được phát huy.

Để người dân vùng sâu, vùng xa tham gia vào Mặt trận số, Mặt trận cần nâng cấp nền tảng theo hướng thân thiện hơn. Chẳng hạn, để người trẻ và người dân vùng sâu, vùng xa dễ tham gia, nền tảng Mặt trận số có thể kết hợp với các nền tảng mạng xã hội như Zalo, TikTok, Facebook; đồng thời kết hợp các kênh truyền thống như SMS,... bảo đảm không người dân nào bị bỏ lại phía sau, ai cũng có thể nói lên tiếng nói của mình gửi đến Mặt trận.

Cùng với đó, cần tích hợp thêm AI để phân tích các ý kiến, kiến nghị của nhân dân. Đây sẽ là động lực mạnh mẽ để xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Nhiệm kỳ này, MTTQ đã bổ sung chương trình hành động mới về đột phá khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo. Tôi cho rằng, để thu hút đội ngũ chuyên gia, trí thức trong lĩnh vực này, Mặt trận có thể thành lập các tổ tư vấn chuyên gia. Nhiều chuyên gia, kiều bào, trí thức sẵn sàng góp sức khi Mặt trận khởi xướng.

Đại biểu Huỳnh Tấn Đạt, Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa X; Ủy viên Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tại Australia

Là nghiên cứu sinh tiến sĩ năm cuối chuyên ngành Kinh tế tại Australia, lần đầu tiên được tham dự Đại hội MTTQ Việt Nam, tôi rất phấn khởi và tự hào khi là một trong những đại biểu trẻ nhất của đại hội lần này.

Đây là cơ hội để tôi hiểu thêm về định hướng của Đảng, Nhà nước và MTTQ Việt Nam đối với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, đặc biệt là cộng đồng thanh niên, sinh viên Việt Nam ở nước ngoài. Những định hướng này sẽ là kim chỉ nam để chúng tôi triển khai các hoạt động cộng đồng, học tập, nghiên cứu khoa học, đóng góp thiết thực cho đất nước.

Hội sinh viên và hội trí thức trẻ Việt Nam ở nước ngoài là cầu nối để chúng tôi tiếp nhận các đặt hàng từ cơ quan, bộ, ngành trong nước. Chúng tôi mong Mặt trận có kênh liên lạc với các hội đoàn, nhất là hội thanh niên, sinh viên Việt Nam ở nước ngoài, để khi cần có thể đưa ra những đặt hàng cụ thể, tạo cơ hội cho các bạn trẻ đóng góp cho Tổ quốc.

PHAN THẢO - ĐỖ TRUNG