TPHCM: Đưa chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đến gần hơn với người dân

Tại chương trình, Phó Chủ tịch Hội LHPN TPHCM Huỳnh Thị Thúy Phương nhấn mạnh, BHXH, BHYT là những chính sách an sinh xã hội quan trọng của Đảng và Nhà nước, là “tấm lá chắn” bảo vệ người dân trước những rủi ro trong cuộc sống như ốm đau, tai nạn, thất nghiệp, giảm hoặc mất thu nhập khi tuổi cao, sức yếu.

Trong bối cảnh TPHCM tiếp tục phát triển nhanh, dân số cơ học tăng cao, lực lượng lao động nữ, nữ công nhân, phụ nữ nhập cư, phụ nữ yếu thế ngày càng đa dạng thì việc nâng cao nhận thức, mở rộng độ bao phủ BHXH, BHYT càng trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Việc ký kết, triển khai kế hoạch phối hợp giữa hai đơn vị chính là sự chung tay thực hiện mục tiêu lớn, hướng đến bảo hiểm toàn dân, xây dựng hệ thống an sinh xã hội toàn diện, hiện đại, nhân văn và bền vững.

Theo kế hoạch, hai đơn vị sẽ phối hợp tổ chức tuyên truyền pháp luật về BHXH, BHYT, trong đó tập trung vào các quy định liên quan đến BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình bằng nhiều hình thức phù hợp từng nhóm đối tượng. Mục tiêu hướng đến là tỷ lệ người dân tham gia BHYT ≥ 95% vào năm 2026 và bao phủ toàn dân vào năm 2030; mỗi năm có ít nhất 5 hội viên phụ nữ/xã, phường, đặc khu tham gia BHXH tự nguyện, tương đương 840 người/năm. Đồng thời, duy trì số hội viên đã tham gia BHXH tự nguyện của năm trước, bảo đảm tính ổn định và bền vững.

Các đơn vị cũng phối hợp thực hiện chính sách an sinh xã hội. Trong đó, vận động các tổ chức, cá nhân hỗ trợ kinh phí tặng sổ BHXH, thẻ BHYT cho hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, phụ nữ đơn thân đang nuôi con nhỏ, phụ nữ cao tuổi (từ 60 đến 64 tuổi), bảo đảm không trùng với các nhóm đối tượng đã được ngân sách trung ương và ngân sách địa phương hỗ trợ mua thẻ BHYT. Theo mục tiêu đề ra, phấn đấu mỗi năm trao tặng 200 thẻ BHYT cho hội viên phụ nữ thuộc các tiêu chí trên.

Phó Chủ tịch Hội LHPN Huỳnh Thị Thúy Phương cũng đề nghị, Hội LHPN cơ sở và BHXH cơ sở chủ động xây dựng cơ chế phối hợp cụ thể, linh hoạt, phù hợp; đổi mới mạnh mẽ phương thức tuyên truyền; chú trọng ứng dụng công nghệ, các mô hình dân vận khéo để đưa chính sách đến với từng khu phố, từng gia đình, từng người dân.

