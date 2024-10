Lần đầu tiên Bình Thuận tổ chức Festival Thanh long

Chương trình nhằm ôn lại chặng đường hội nhập và phát triển du lịch tỉnh Bình Thuận trong 30 năm qua; tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí của ngành du lịch Bình Thuận trong phát triển kinh tế- xã hội của địa phương.

Đồng thời, thông qua các chương trình, sự kiện, kế hoạch nhằm nâng cao nhận thức, lòng tự hào và tinh thần trách nhiệm của địa phương, các cấp, các ngành, các doanh nghiệp du lịch và nhân dân trong xây dựng và phát triển du lịch Bình Thuận bền vững; quảng bá du lịch Bình Thuận là điểm đến an toàn - thân thiện - hấp dẫn, thu hút du khách trong nước và quốc tế.

Cụ thể, từ ngày 22-10-2025 đến 26-10-2025, Tuần lễ du lịch, văn hóa và ẩm thực sẽ diễn ra tại tỉnh Bình Thuận. Đây là chuỗi hoạt động nhằm tạo không gian văn hóa, lễ hội chào mừng kỷ niệm 30 năm Ngày du lịch Bình Thuận. Đồng thời, tiếp tục giới thiệu, quảng bá hình ảnh, sản phẩm dịch vụ du lịch, sản phẩm công nghiệp, sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu, hấp dẫn để phục vụ du khách và nhân dân trên địa bàn; cũng như tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân kinh doanh ẩm thực, sản phẩm công nghiệp, sản phẩm nông nghiệp, đơn vị kinh doanh lữ hành,… gặp gỡ, giao lưu, giới thiệu các sản phẩm, món ăn đặc sắc và quảng bá thương hiệu của mình đến du khách trong và ngoài tỉnh.

Đáng chú ý, trong các sự kiện của Tuần lễ du lịch, văn hóa và ẩm thực, tỉnh Bình Thuận sẽ tổ chức Festival Thanh long. Đây là lần đầu tiên lễ hội thanh long diễn ra tại địa phương được xem là "thủ phủ" thanh long của cả nước.

Cũng tại Tuần lễ du lịch, văn hóa và ẩm thực, tỉnh Bình Thuận sẽ tổ chức các hoạt động hấp dẫn như: Hội thi ẩm thực và không gian ẩm thực; trưng bày, giới thiệu sản phẩm OCOP tỉnh Bình Thuận; âm nhạc đường phố;...

Đặc biệt, ngày 24-10-2025, Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày du lịch Bình Thuận sẽ chính thức diễn ra. Buổi lễ nhằm khẳng định quá trình 30 năm hình thành và phát triển của du lịch Bình Thuận và tôn vinh một số tổ chức, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc góp phần tích cực cho sự nghiệp phát triển du lịch địa phương.

Bên cạnh các hoạt động chính, kế hoạch kỷ niệm còn diễn ra hàng loạt các hoạt động phong phú khác, như: Liên hoan nghệ thuật quần chúng ngành du lịch Bình Thuận; hội thi tay nghề nghiệp vụ du lịch; giải Golf truyền thống du lịch Bình Thuận mở rộng...

Nguồn kinh phí thực hiện các chuỗi hoạt động trên từ nguồn chi thường xuyên để tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện quan trọng mang tính chất thường xuyên, trong tiêu chuẩn, định mức, chế độ quy định; nguồn xã hội hóa và các nguồn hợp pháp khác theo đúng quy định.

Để việc triển khai kế hoạch đạt hiệu quả, UBND tỉnh Bình Thuận yêu cầu Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm những ngày lễ lớn và sự kiện quan trọng trong năm 2025 và các tiểu ban giúp việc xây dựng kế hoạch chi tiết, chuẩn bị các điều kiện cần thiết và triển khai tổ chức các hoạt động kỷ niệm 30 năm Ngày du lịch Bình Thuận theo đúng kế hoạch đề ra.

Đồng thời, Sở TT-TT tỉnh Bình Thuận chủ trì, phối hợp Sở VH-TT-DL tỉnh tham mưu cụ thể về công tác thông tin, tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm 30 năm Ngày du lịch Bình Thuận; giao Sở VH-TT-DL tỉnh là cơ quan thường trực chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai kế hoạch có hiệu quả và đảm bảo theo đúng tiến độ.

Nhờ các yếu tố thuận lợi về hạ tầng giao thông, các sản phẩm du lịch hấp dẫn, trong năm 2023, ngành du lịch tỉnh Bình Thuận đón khoảng 8,35 triệu lượt khách, tăng xấp xỉ 46% so năm trước đó (riêng khách quốc tế có 274.300 lượt khách, tăng 3,13 lần), còn doanh thu từ hoạt động du lịch đạt hơn 22.300 tỷ đồng, tăng 63% so cùng kỳ. Trong 9 tháng năm 2024, tỉnh Bình Thuận đón hơn 7,3 triệu lượt khách (tăng 11,42% so cùng kỳ năm ngoái), tính riêng khách quốc tế có khoảng 293.000 lượt khách (tăng 53% so cùng kỳ), doanh thu từ hoạt động du lịch ước đạt 18.630 tỷ đồng (tăng 8,47% so cùng kỳ năm 2023). Năm 2024, tỉnh Bình Thuận đang phấn đấu đón khoảng 9,5 triệu lượt khách.