Lan tỏa giá trị Bộ Quy tắc văn hóa ứng xử tại Cảng Tân Cảng Hiệp Phước

Ngày 3-10, Binh đoàn 20 – Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn cho biết, đơn vị tổ chức Hội thi tìm hiểu “Bộ Quy tắc văn hóa ứng xử Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn”.

Hoạt động nhằm chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ Binh đoàn 20 và hướng tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XII, nhiệm kỳ 2025-2030.

Các đại biểu và thí sinh tại hội thi. Ảnh: CÔNG HOAN

Đại tá Đoàn Văn Uẩn, Phó Chủ nhiệm Chính trị Binh đoàn 20, cùng lãnh đạo Công ty CP Cảng Tân Cảng Hiệp Phước và đông đảo cán bộ, người lao động tham dự, cổ vũ cho hội thi.

Ba đội thi đến từ các tổ chức quần chúng trong công ty trải qua 4 phần thi: Chào hỏi, kiến thức, xử lý tình huống và tuyên truyền Bộ Quy tắc văn hóa ứng xử. Các thí sinh đã thể hiện sự am hiểu, sáng tạo, xử lý tình huống gắn với thực tế sản xuất kinh doanh tại cảng, đồng thời mang đến nhiều tiểu phẩm sân khấu hóa sinh động, gần gũi.

Các thí sinh tham gia thi kiến thức trắc nghiệm. Ảnh: CÔNG HOAN

Kết quả, giải Nhất thuộc về đội Phòng Kỹ thuật cơ giới; giải Nhì được trao cho liên quân Phòng Tổ chức hành chính - Tài chính - Kinh doanh; giải Ba thuộc về đội Phòng Điều độ và Trung tâm An ninh.

Hội thi góp phần lan tỏa văn hóa ứng xử văn minh, chuyên nghiệp của Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn, xây dựng hình ảnh doanh nghiệp quân đội gắn bó, trách nhiệm với đối tác, khách hàng và người lao động.

QUỐC HÙNG