Lắng nghe, thấu hiểu và phục vụ để gần dân hơn

Ngày 12-5, tại Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031, đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết cho công tác mặt trận.

Phiên họp Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031, chiều 12-5.

Bà Bùi Huyền Mai, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội:

Chuyển đổi số là "cầu nối" để Mặt trận thấu hiểu và phục vụ nhân dân tốt hơn

Chuyển đổi số không còn là lựa chọn, mà trở thành mệnh lệnh chiến lược đổi mới phương thức lãnh đạo và hoạt động của hệ thống Mặt trận, tạo "cầu nối" để Mặt trận đến gần dân hơn, thấu hiểu và phục vụ nhân dân tốt hơn.

Trước đây, để một ý kiến được phản ánh đến cấp có thẩm quyền đôi khi phải mất cả tháng, thông qua các cuộc họp tổ dân phố hoặc rất nhiều đơn từ. Nhưng giờ đây, tại Hà Nội, chỉ cần một chiếc smartphone, vài thao tác đơn giản trên ứng dụng iHanoi (nền tảng mặt trận số Thủ đô), tiếng nói của người dân ngay lập tức đến bàn làm việc của lãnh đạo có thẩm quyền và được giải quyết theo thời gian thực.

Bà Bùi Huyền Mai, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội.

Chuyển đổi số là một cuộc cách mạng về tư duy quản trị và phương thức phục vụ nhân dân. Mặt trận Hà Nội “lắng nghe mạng xã hội”, chủ động ứng dụng công nghệ để dự báo các “điểm nóng”, nhận diện sớm vấn đề dân sinh để tham mưu kịp thời cho cấp ủy, chính quyền “đi trước một bước”, tạo sự đồng thuận xã hội.

Hiệp sĩ Đại Thánh giá Lê Đức Thịnh, Giáo hội Công giáo hoàn vũ:

Tập hợp, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc hướng đến mục tiêu phát triển đất nước

MTTQ Việt Nam là mái nhà chung quy tụ mọi tầng lớp nhân dân, mọi tôn giáo cùng hướng tới mục tiêu phát triển đất nước. Dưới mái nhà chung của Mặt trận, đồng bào các tôn giáo có thêm điều kiện để đóng góp cho xã hội, để đạo gắn với đời, để tinh thần bác ái gặp tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc.

Điểm cốt lõi để phát huy nguồn lực tôn giáo nằm ở việc tạo dựng môi trường đối thoại, tin cậy và hợp tác giữa Nhà nước, Mặt trận và các tổ chức tôn giáo. Khi tiếng nói của các tôn giáo được lắng nghe và đồng hành, những giá trị tích cực của tôn giáo như lòng nhân ái, tinh thần trách nhiệm, ý thức cộng đồng càng được phát huy mạnh mẽ hơn nữa. Thực tế cho thấy, ở nhiều địa phương, sự phối hợp giữa chính quyền, Mặt trận và các chức sắc tôn giáo đã mang lại hiệu quả thiết thực trong chăm lo đời sống nhân dân.

Bước vào kỷ nguyên mới, yêu cầu đặt ra không chỉ là tăng trưởng kinh tế, mà còn là phát triển hài hòa, bền vững, không để ai bị bỏ lại phía sau. Trong mục tiêu chung, tôn giáo có thể đóng góp bằng chính thế mạnh của mình: nuôi dưỡng các giá trị đạo đức, lan tỏa tinh thần sẻ chia, khơi dậy ý thức trách nhiệm với cộng đồng và đất nước.

Ông Nguyễn Quang Huân, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn về KHCN và chuyển đổi số (Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam):

Phát huy vai trò là cầu nối giữa Nhà nước và doanh nghiệp

Ông Nguyễn Quang Huân, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Trong bối cảnh mới, vai trò của MTTQ Việt Nam càng trở nên quan trọng trong việc tập hợp, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, trong đó có đội ngũ doanh nhân. Đội ngũ doanh nhân, đặc biệt là doanh nhân trí thức, nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm với sự phát triển chung của đất nước.

Để phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân trí thức trong MTTQ Việt Nam trong thời gian tới, cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền và tổ chức thực hiện hiệu quả các nghị quyết liên quan đến phát triển kinh tế tư nhân. Trong đó, xác định rõ đội ngũ doanh nhân là lực lượng quan trọng trong khối đại đoàn kết dân tộc.

MTTQ cần nâng cao chất lượng hoạt động giám sát và phản biện xã hội, tập trung vào các lĩnh vực trọng tâm như chuyển đổi năng lượng, kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn và giảm phát thải; đồng thời phát huy vai trò là cầu nối giữa Nhà nước và doanh nghiệp trong việc thúc đẩy áp dụng các tiêu chuẩn phát triển bền vững.

