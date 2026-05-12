TPHCM: Đẩy nhanh tiến độ bàn giao mặt bằng dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm

Nhiều ngày nay, dọc tuyến rạch Xuyên Tâm thuộc phường Gia Định và phường Bình Thạnh, nhiều hộ dân đang khẩn trương tháo dỡ nhà cửa, di dời đồ đạc để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công.

Dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm là một trong những dự án chỉnh trang đô thị trọng điểm của TPHCM, được khởi công trở lại vào cuối năm 2025 sau thời gian dài bị đình trệ. Người dân địa phương bày tỏ sự đồng thuận và kỳ vọng dự án sớm thay đổi diện mạo khu vực theo hướng xanh, sạch và khang trang hơn, chấm dứt tình trạng sống cạnh con rạch, dòng kênh ô nhiễm kéo dài.

Theo quy hoạch, rạch Xuyên Tâm sẽ được nạo vét với độ sâu khoảng 3,5m, mở rộng mặt cắt từ 20-30m; đồng thời xây dựng hệ thống thu gom nước thải, nước mưa nhằm cải thiện môi trường, hạn chế ô nhiễm. Hai bên bờ rạch sẽ hình thành tuyến đường rộng 6m, gồm hai làn xe, vỉa hè rộng 3-4m, kết hợp công viên, cây xanh và hệ thống chiếu sáng.

Dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm có tổng mức đầu tư hơn 17.000 tỷ đồng, dài gần 9 km nối từ kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè đến sông Vàm Thuật. Công trình đi qua 4 phường: An Nhơn, Bình Lợi Trung, Gia Định, Bình Thạnh, ảnh hưởng đến hơn 2.190 trường hợp, trong đó có gần 1.300 hộ thuộc diện giải tỏa toàn phần. Đến nay, Ban Quản lý dự án hạ tầng đô thị TPHCM đã tiếp nhận hơn 1.070 mặt bằng, đạt khoảng 49%.

Người dân ven rạch Xuyên Tâm tháo dỡ nhà, bàn giao mặt bằng cho dự án

Để đảm bảo tiến độ thi công, đặc biệt là tháo gỡ khó khăn tại các khu vực mặt bằng chưa liền mạch, Thành phố đang tập trung đẩy nhanh công tác bồi thường và di dời.

TPHCM đặt mục tiêu hoàn tất bàn giao toàn bộ mặt bằng trong tháng 6-2026, quyết tâm đưa dự án về đích đúng hạn vào quý 3 năm 2028.

>> Hình ảnh công tác di dời, bàn giao mặt bằng dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm:

Các hộ dân khẩn trương tháo dỡ nhà cửa, thu gom vật liệu để bàn giao mặt bằng

Nhiều năm qua, rạch Xuyên Tâm ô nhiễm nghiêm trọng bởi rác thải và nước sinh hoạt; các điều kiện sống, nhà cửa xập xệ, xuống cấp ảnh hưởng lớn đến đời sống người dân.

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 17.000 tỷ đồng, trong đó chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư chiếm khoảng 14.000 tỷ đồng

Gói thầu XL-02 đã khởi công từ tháng 12-2025

Nhiều hộ dân trên đường Bùi Hữu Nghĩa, phường Gia Định đã bàn giao mặt bằng

Mặt bằng dự án trên tuyến đường Nguyễn Xí, phường Bình Thạnh

Dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm sẽ tạo bước chuyển lớn về môi trường đô thị cho khu vực trung tâm TPHCM. Trong ảnh, mô phỏng rạch Xuyên Tâm sau khi cải tạo, chỉnh trang. Ảnh: BQL

MẠNH THẮNG