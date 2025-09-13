Truy tố 28 bị can trong đường dây “chạy án” liên quan nhiều thẩm phán, kiểm sát viên, luật sư

Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) tối cao vừa ban hành cáo trạng, truy tố 28 bị can là nguyên thẩm phán, kiểm sát viên, luật sư, chấp hành viên, thư ký, công chức và một số cá nhân về các tội đưa hối lộ, nhận hối lộ, môi giới hối lộ xảy ra trong giai đoạn từ tháng 3-2022 đến tháng 5-2024, với tổng số tiền hơn 11,4 tỷ đồng.

Theo cáo trạng, vụ án xảy ra tại nhiều cơ quan tư pháp ở các địa phương: Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng (trước đây), nay là Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Đà Nẵng; Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk, Vĩnh Phúc (nay là Phú Thọ), Thừa Thiên - Huế (nay là TP Huế), Gia Lai; Viện Kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng (nay là Viện Công tố và kiểm sát xét xử phúc thẩm tại Đà Nẵng); Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk…

Trong số các bị can, có 10 người là nguyên lãnh đạo, thẩm phán, công chức tòa án; 3 nguyên kiểm sát viên, nhân viên ngành kiểm sát nhân dân; 2 chấp hành viên, công chức thi hành án dân sự; 4 luật sư, nhân viên văn phòng luật sư; cùng 9 cá nhân là bị cáo, đương sự hoặc người nhà bị cáo.

Bị can Phạm Tấn Hoàng, cựu Phó Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng

Nổi bật, bị can Phạm Việt Cường, nguyên Phó Chánh án TAND cấp cao tại Đà Nẵng, bị cáo buộc đã nhiều lần nhận hối lộ trực tiếp hoặc qua môi giới với số tiền 970 triệu đồng để giải quyết 5 vụ án. Trong đó, có 2 vụ không thực hiện được nên đã trả lại 550 triệu đồng.

Bị can Lê Phước Thạnh, nguyên Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát án hành chính, kinh doanh, thương mại (VKSND cấp cao tại Đà Nẵng), bị cáo buộc nhận hối lộ 400 triệu đồng, đồng thời tham gia môi giới hối lộ trong 2 vụ án với tổng số tiền 3,5 tỷ đồng.

Ngoài ra, bị can Phạm Tấn Hoàng (nguyên Phó Chánh án TAND TP Đà Nẵng) bị cáo buộc nhận hối lộ 220 triệu đồng; bị can Nguyễn Tấn Đức (nguyên Chánh Tòa Hình sự TAND tỉnh Đắk Lắk) bị cáo buộc nhận hối lộ tổng số tiền 315 triệu đồng. Cũng tại tỉnh Đắk Lắk, bị can Vũ Văn Tú (nguyên Thẩm phán Tòa án nhân dân tỉnh này) bị cáo buộc là đồng phạm với bị can Nguyễn Tấn Đức nhận hối lộ 270 triệu đồng để xét xử giúp các bị cáo được hưởng án treo.

Đáng chú ý, bị can Nguyễn Thị Nga, nguyên Phó Trưởng phòng Giám đốc kiểm tra về dân sự, lao động, kinh doanh thương mại (TAND cấp cao tại Đà Nẵng), bị cáo buộc môi giới hối lộ trong 15 vụ án, với tổng số tiền hơn 8,6 tỷ đồng – con số lớn nhất trong vụ án này.

Ngoài ra, một số doanh nhân và luật sư tham gia đưa hối lộ, như bị can Dương Anh Sơn (Chủ tịch HĐQT Công ty K-Homes) đưa trực tiếp hoặc qua trung gian tổng cộng 4,2 tỷ đồng; luật sư Nguyễn Ngọc Anh môi giới hối lộ 2 tỷ đồng để “chạy” kháng nghị giám đốc thẩm.

Theo VKSND tối cao, hành vi phạm tội của các bị can có tính chất nghiêm trọng, có hệ thống, diễn ra trên phạm vi rộng, trong thời gian dài, nhiều lần với số tiền lớn, gây ảnh hưởng tiêu cực đến uy tín các cơ quan tư pháp và niềm tin của nhân dân.

VKSND tối cao đã quyết định truy tố 28 bị can ra trước TAND TP Hà Nội để xét xử theo quy định pháp luật.

ĐỖ TRUNG