Tạm giữ người đàn ông nhận 500 triệu đồng để "chạy án"

Sau khi một đường dây đánh bạc, cá độ bóng đá bị triệt phá, một người đàn ông ở Khánh Hòa hứa hẹn có thể "chạy án", sau đó chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng.

Ngày 31-7, Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết đang tạm giữ Nguyễn Công Thành (51 tuổi, ngụ phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo kết quả điều tra ban đầu, sau khi Công an tỉnh Khánh Hòa triệt phá một đường dây tổ chức đánh bạc và cá độ bóng đá trên địa bàn, một người có liên quan trong vụ án vì lo ngại bị xử lý hình sự đã tìm đến Nguyễn Công Thành nhờ giúp đỡ.

Đối tượng Nguyễn Công Thành

Lợi dụng tâm lý lo lắng của nạn nhân, Thành tự nhận có quan hệ, có thể "lo liệu", yêu cầu đưa trước 500 triệu đồng để giải quyết vụ việc. Sau khi nhận đủ tiền, Thành tiếp tục đòi thêm 200 triệu đồng.

Khi nạn nhân không đồng ý và yêu cầu hoàn trả tiền, Thành chỉ trả lại 250 triệu đồng và đưa ra thông tin gian dối rằng người nhận tiền "chạy án" chỉ đồng ý hoàn trả số tiền này. Nghi ngờ bị lừa, nạn nhân đã tố giác vụ việc với cơ quan công an.

Qua xác minh, Công an tỉnh Khánh Hòa xác định Nguyễn Công Thành có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tại cơ quan điều tra, Thành thừa nhận hành vi phạm tội. Khám xét nơi ở, công an thu giữ 50 triệu đồng được xác định là một phần số tiền chiếm đoạt. Một cá nhân liên quan cũng tự nguyện giao nộp 100 triệu đồng là khoản tiền Thành dùng để trả nợ.

TIẾN THẮNG