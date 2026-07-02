Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và TPHCM dâng hoa tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh

Chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2-7-1976 – 2-7-2026), sáng 2-7, Đoàn đại biểu Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cùng lãnh đạo TPHCM, do đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm Trưởng đoàn đã dâng hoa tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, tại Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, phường Sài Gòn, TPHCM.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: NGÔ BÌNH

Tham gia đoàn có các đồng chí: nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; Nguyễn Minh Triết, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước; Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội; Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam; Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các bộ, ban, ngành, cơ quan Trung ương.

Lãnh đạo TPHCM tham gia đoàn có các đồng chí: Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM; Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM; Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM…

Đoàn đại biểu Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, cùng lãnh đạo TPHCM, dâng hoa tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: NGÔ BÌNH

Trong không khí trang nghiêm, trước Tượng Đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn đại biểu thành kính dâng những đóa hoa tươi thắm để tỏ lòng biết ơn sâu sắc công lao to lớn và đức hy sinh quên mình vì dân, vì nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng; cả cuộc đời Người đã hiến dâng cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp; đem lại độc lập, tự do, hạnh phúc cho nhân dân.

Đoàn đã dành một phút tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Anh hùng giải phóng dân tộc, Lãnh tụ thiên tài của Đảng và nhân dân ta, Danh nhân văn hóa thế giới.

Sau lễ dâng hoa, dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn đại biểu dự Lễ Kỷ niệm 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2-7-1976 – 2-7-2026), tại Hội trường Thống Nhất.

NGÔ BÌNH