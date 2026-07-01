Xã hội

Đoàn lãnh đạo TPHCM dâng hoa tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh

SGGPO

Nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2-7-1976 – 2-7-2026), sáng 1-7, Đoàn đại biểu Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM đã dâng hoa tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đoàn do đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM, làm Trưởng đoàn, dâng hoa tại Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, đường Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn.

Đoàn đại biểu Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM ﻿dâng hoa tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thực hiện: VĂN MINH

Tham gia đoàn có các đồng chí: Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM; Võ Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM; Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM.

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Đoàn đại biểu Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM ﻿dâng hoa tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: VIỆT DŨNG

Cùng dự có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo TPHCM qua các thời kỳ; nguyên lãnh đạo các tỉnh Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, lãnh đạo sở, ban, ngành, địa phương của TPHCM; các nhân sĩ, trí thức, chức sắc, chức việc các tôn giáo.

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Đoàn đại biểu Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM ﻿dâng hoa tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: VIỆT DŨNG

Trước Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, đoàn đại biểu thành kính dâng hoa, dành phút tưởng niệm, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa hòa bình, độc lập, thống nhất, phồn vinh và phát triển.

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Đoàn đại biểu Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM ﻿dâng hoa tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: VIỆT DŨNG

Chủ tịch Hồ Chí Minh là lãnh tụ thiên tài, người thầy của cách mạng Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới. Người đã dành trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng, cho độc lập dân tộc, cho cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân.

Sau lễ dâng hoa, đoàn đại biểu dự lễ khởi công các công trình chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.

VĂN MINH

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