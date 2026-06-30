Sáng 30-6, tại Hội trường Thống Nhất, TPHCM tổng duyệt chương trình Lễ Kỷ niệm 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn – Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2-7-1976 – 2-7-2026).

Đồng chí Lê Quốc Phong cùng đồng chí Nguyễn Mạnh Cường kiểm tra công tác chuẩn bị

Dự chương trình có các đồng chí: Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Võ Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM; Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM.

Tại chương trình, lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND TPHCM cùng đại diện các sở, ban, ngành và các lực lượng vận hành toàn bộ nội dung lễ kỷ niệm và chương trình nghệ thuật đặc biệt.

Đồng chí Lê Quốc Phong cùng đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết theo dõi, chỉ đạo công tác tổ chức

Các khâu đón tiếp đại biểu, điều hành chương trình, âm thanh, ánh sáng, màn hình, kỹ thuật truyền hình trực tiếp, lễ tân, hậu cần, y tế, phòng cháy chữa cháy và an ninh trật tự đều được rà soát kỹ lưỡng.

Công an TPHCM triển khai đồng bộ các phương án bảo đảm an ninh, trật tự, phân luồng giao thông và phòng, chống cháy nổ. Lực lượng cảnh sát giao thông được tăng cường tại các tuyến đường xung quanh Hội trường Thống Nhất và khu vực trung tâm nhằm điều tiết giao thông, hướng dẫn các đoàn đại biểu, hạn chế ùn tắc, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại trong thời gian diễn ra buổi lễ.

Đồng chí Võ Văn Minh cùng đại biểu dự chương trình tổng duyệt

Tại buổi tổng duyệt, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong đề nghị các cơ quan, đơn vị tiếp tục chuẩn bị thật chu đáo, bảo đảm công tác tổ chức lễ kỷ niệm diễn ra trang trọng, trang nghiêm, an toàn, đúng yêu cầu. Đồng chí lưu ý từng bộ phận phải rà soát kỹ phần việc được phân công; các đơn vị cần phối hợp chặt chẽ, xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh để đảm bảo tổ chức lễ kỷ niệm trang trọng.

Theo kế hoạch, Lễ Kỷ niệm 50 năm Ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh được tổ chức vào ngày 2-7, tại Hội trường Thống Nhất.

Cùng với lễ kỷ niệm, TPHCM tổ chức chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao, khởi công các công trình trọng điểm… nhằm ôn lại ý nghĩa lịch sử của sự kiện thành phố vinh dự mang tên Bác; tôn vinh những thành tựu của quá trình xây dựng, phát triển thành phố. Đồng thời khơi dậy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, tạo động lực để TPHCM tiếp tục phát triển trong giai đoạn mới.

Một tiết mục trong chương trình nghệ thuật

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