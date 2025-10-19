Lãnh đạo TPHCM gặp gỡ văn nghệ sĩ Khu căn cứ Trung ương Cục miền Nam

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam TPHCM Nguyễn Phước Lộc và Phó Giám đốc Sở VHTT TPHCM Nguyễn Thị Thanh Thúy tặng hoa các cô chú văn nghệ sĩ lão thành cách mạng tham gia giao lưu trong buổi Họp mặt văn nghệ sĩ Khu căn cứ Trung ương Cục miền Nam. Ảnh: THÚY BÌNH

Đến tham dự buổi họp mặt có các đồng chí: Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam TPHCM; Dương Anh Đức, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM; Trần Thị Diệu Thúy, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; Hồ Thị Ánh Tuyết, Thành ủy viên, Phó Bí thư Thành Đoàn TPHCM; PGS-TS Phan Xuân Biên, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, nguyên Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM; Đinh Thị Thanh Thủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM; NSND Nguyễn Thị Thanh Thúy, Phó Giám đốc Sở VH-TT TPHCM; Nhà biên kịch Dương Cẩm Thúy, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội VHNT TPHCM, Chủ tịch Hội Điện ảnh TPHCM, cùng đại diện các sở, ban ngành, đoàn thể, các hội văn học nghệ thuật chuyên ngành và gần 100 văn nghệ sĩ từng hoạt động tại Khu căn cứ Trung ương Cục miền Nam.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM Dương Anh Đức và Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Thị Diệu Thúy tặng hoa các văn nghệ sĩ Khu căn cứ Trung ương Cục miền Nam. Ảnh: THÚY BÌNH

Trong không khí ấm áp, nghĩa tình, nhiều cảm xúc, các văn nghệ sĩ tay bắt mặt mừng, cùng gặp gỡ, trao đổi, chia sẻ và nhắc lại những kỷ niệm khó quên về một thời thanh xuân nhiệt huyết hoạt động văn hóa nghệ thuật sôi nổi.

Phó Giám đốc Sở VH-TT TPHCM, NSND Nguyễn Thị Thanh Thúy cùng các nghệ sĩ - chiến sĩ từng hoạt động tại Khu căn cứ Trung ương Cục miền Nam. Ảnh: THÚY BÌNH

Trung ương Cục miền Nam là bộ phận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam, trực tiếp lãnh đạo cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước ở miền Nam. Trung ương Cục miền Nam luôn xác định nền văn hóa, văn nghệ ở các căn cứ địa, vùng giải phóng trên chiến trường Nam bộ và cực Nam Trung bộ là nền văn hóa, văn nghệ kháng chiến, với các đơn vị của các ngành nghệ thuật phục vụ kháng chiến như: ca múa nhạc, hội họa, nhiếp ảnh, điện ảnh, thông tin, báo chí…

Những nghệ sĩ - chiến sĩ lão thành từng hoạt động tại Khu căn cứ Trung ương Cục miền Nam tay bắt mặt mừng thăm hỏi nhau tại buổi gặp. Ảnh: THÚY BÌNH

Quan điểm nhất quán của Trung ương Cục miền Nam là văn hóa, văn nghệ giải phóng là mặt trận quan trọng, có nhiệm vụ phục vụ công tác chính trị, tư tưởng của quân và dân miền Nam.

Văn hóa, văn nghệ giải phóng đã góp phần quan trọng trong việc đánh thắng các chiến lược chiến tranh và hạn chế tác hại, làm thất bại chính sách nô dịch văn hóa của đế quốc ở miền Nam Việt Nam.

Diễn viên Nhà hát Kịch TPHCM biểu diễn trích đoạn "Đâu có giặc là ta cứ đi" của tác giả Ngô Y Linh. Ảnh: THÚY BÌNH

Trong giai đoạn kháng chiến chống Mỹ, khu Căn cứ Trung ương Cục miền Nam đóng tại khu vực Tân Biên, Tây Ninh giáp biên giới Campuchia. Nơi đây từng quy tụ nhiều gương mặt văn nghệ sĩ lừng lẫy như: Trần Hữu Trang, Lý Văn Sâm, Giang Nam, Hoài Vũ, Nguyễn Văn Bổng, Anh Đức, Hồ Bông, Nguyễn Quang Sáng, Huỳnh Phương Đông, Trang Thế Hy, Diệp Minh Tuyền... những văn nghệ sĩ đã cho ra đời nhiều tác phẩm văn học nghệ thuật nổi tiếng, được lưu truyền mãi đến hôm nay.

NSND Mỹ Hằng và NSƯT Lê Tứ biểu diễn bài ca cổ "Bài ca địa đạo". Ảnh: THÚY BÌNH

Trong buổi họp mặt ý nghĩa, các đại biểu đã thưởng thức nhiều sáng tác âm nhạc như: Vàm cỏ đông, Bài ca địa đạo, Bài ca 50 năm Văn học nghệ thuật TPHCM, độc tấu sáo trúc Anh vẫn hành quân, Trên đường chiến thắng, tiểu phẩm kịch Đâu có giặc là ta cứ đi… đã đưa các đại biểu, những người nghệ sĩ – chiến sĩ cùng trở lại với âm vang một thời hoa lửa, nơi tiếng hát cất lên giữa chiến trường Khu căn cứ Trung ương Cục miền Nam - Trung tâm đầu não kháng chiến ở miền Nam.

Nhà thơ Trần Thị Thắng, nhà thơ - nhà lý luận phê bình Lê Quang Trang, nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn và nghệ sĩ Hồng Cúc (từ phải qua trái) giao lưu trong buổi Họp mặt văn nghệ sĩ Khu căn cứ Trung ương Cục miền Nam. Ảnh: THÚY BÌNH

Tại buổi giao lưu, nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn, nghệ sĩ Hồng Cúc, nhà thơ – nhà lý luận phê bình Lê Quang Trang, nhà thơ Trần Thị Thắng, kiến trúc sư Khương Văn Mười, đạo diễn Nguyễn Minh Trí, họa sĩ Phan Hữu Thiện… và nghệ sĩ trẻ Đinh Nhật Minh, đã giúp khơi gợi thật nhiều những hồi ức trong mỗi đại biểu. Đó không chỉ đơn thuần là ký ức của một thời kháng chiến, mà còn là di sản tinh thần quý báu của cả dân tộc.

Lãnh đạo Thành phố chụp ảnh kỷ niệm cùng các văn nghệ sĩ lão thành cách mạng tại buổi Họp mặt văn nghệ sĩ Khu căn cứ Trung ương Cục miền Nam. Ảnh: THÚY BÌNH

Tại buổi họp mặt, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Thị Diệu Thúy đã phát biểu: “Các cô chú, anh chị chính là những chứng nhân lịch sử sống, là những người đã biến nghệ thuật thành sức mạnh tinh thần, biến tiếng hát, lời thơ, điệu múa, nét cọ, thành vũ khí góp phần làm nên chiến thắng vĩ đại của dân tộc. Dù nhiều người đã ngã xuống, gửi lại tuổi thanh xuân nơi chiến trường, nhưng tên tuổi và cống hiến của các cô chú, anh chị mãi được khắc ghi trong trái tim của nhân dân, của Thành phố mang tên Bác. Những tác phẩm của các cô chú không chỉ là di sản nghệ thuật, mà còn là di sản tinh thần, là nguồn cảm hứng bất tận cho các thế hệ văn nghệ sĩ hôm nay, đang tiếp tục sáng tạo và phụng sự Tổ quốc bằng nghệ thuật… Buổi họp mặt hôm nay không chỉ là dịp để ôn lại những năm tháng đầy hào hùng, mà còn là một cuộc gặp gỡ của các thế hệ - nơi những giá trị truyền thống cao đẹp được tiếp nối, nơi “nghệ sĩ - chiến sĩ” của hôm qua trao truyền ngọn lửa đam mê, lòng yêu nước và lý tưởng nghệ thuật cho lớp nghệ sĩ trẻ hôm nay. Thành phố mong muốn và tin tưởng rằng, những câu chuyện, những hồi ức và tinh thần sống của các cô chú hôm nay sẽ tiếp tục truyền cảm hứng mạnh mẽ, giúp thế hệ trẻ vững bước trên hành trình sáng tạo, phụng sự đất nước bằng chính trái tim và tài năng của mình”.

THÚY BÌNH