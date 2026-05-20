Lãnh đạo Vietcombank nhận tuyên dương cá nhân điển hình học tập và làm theo Bác Hồ

Ngày 19-5-2026, nhân dịp kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 – 19-5-2026), tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt – Xô (Hà Nội), Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (TLĐLĐVN) tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị, đồng thời biểu dương điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Ông Nguyễn Phi Long, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (bên trái) trao hoa chúc mừng và Bà Thái Thu Sương - Phó Chủ tịch thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (bên phải) trao bằng khen cho ông Lê Quang Vinh

Trong khuôn khổ chương trình, Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã trao Bằng khen cho 43 tập thể và 88 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Trong đó, ông Lê Quang Vinh, Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Vietcombank, là cá nhân duy nhất của ngành Ngân hàng được biểu dương, khen thưởng.

Nhận tuyên dương đúng dịp sinh nhật Bác càng làm nổi bật ý nghĩa của sự ghi nhận đối với những nỗ lực bền bỉ trong xây dựng văn hóa trách nhiệm, tinh thần phụng sự và các giá trị nhân văn tại Vietcombank.

Ông Lê Quang Vinh (hàng 2, thứ 3 từ phải sang) là cá nhân duy nhất của ngành Ngân hàng được Tổng LĐLĐ Việt Nam khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong phong trào “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Sự ghi nhận này đồng thời thể hiện vai trò tiên phong, tinh thần trách nhiệm và những đóng góp nổi bật của ông Lê Quang Vinh trong công tác lãnh đạo, điều hành; gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với thực tiễn quản trị doanh nghiệp hiện đại, xây dựng văn hóa đổi mới, kỷ cương và phát triển bền vững tại Vietcombank.

Dưới sự điều hành của tập thể Ban lãnh đạo, trong đó có sự đóng góp quan trọng của ông Lê Quang Vinh, những năm gần đây Vietcombank tiếp tục khẳng định vị thế ngân hàng hàng đầu Việt Nam với hiệu quả hoạt động dẫn đầu hệ thống, tiên phong chuyển đổi số, phát triển ngân hàng xanh và tài chính bền vững. Không chỉ duy trì tăng trưởng gắn với an toàn, hiệu quả, Vietcombank còn đặc biệt chú trọng xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, nhân văn; chăm lo đời sống người lao động và lan tỏa trách nhiệm với cộng đồng thông qua nhiều chương trình an sinh xã hội quy mô lớn trên cả nước.

Đại diện Ban Chấp hành Công đoàn Vietcombank, Công đoàn Trụ sở chính chụp ảnh lưu niệm chúc mừng Tổng Giám đốc Lê Quang Vinh

Song hành với hoạt động kinh doanh, phong trào học tập và làm theo Bác được triển khai sâu rộng trong toàn hệ thống Vietcombank, gắn với xây dựng văn hóa doanh nghiệp, nâng cao đạo đức nghề nghiệp, tinh thần trách nhiệm và chất lượng phục vụ khách hàng. Đây cũng là nền tảng giúp Vietcombank 5 lần liên tiếp được vinh danh “Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động” giải thưởng ghi nhận các doanh nghiệp tiêu biểu trong chăm lo người lao động và xây dựng môi trường làm việc bền vững.

Những năm qua, Vietcombank và tổ chức Công đoàn Vietcombank đã nhiều lần được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ghi nhận, khen thưởng trong các phong trào thi đua, công tác chăm lo, bảo vệ đoàn viên, người lao động và xây dựng văn hóa doanh nghiệp.

Theo lãnh đạo ngân hàng, ông Lê Quang Vinh được tuyên dương không chỉ là niềm vinh dự của cá nhân mà còn tiếp tục khẳng định những giá trị văn hóa bền vững mà Vietcombank kiên định xây dựng trong nhiều năm qua – lấy con người làm trung tâm, lấy trách nhiệm làm nền tảng và lấy đổi mới sáng tạo, tinh thần phụng sự làm động lực phát triển.

NGỌC LY