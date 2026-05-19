DatVietVAC, Saigontourist Group bắt tay thúc đẩy “công nghiệp văn hóa”

Chiều 18-5, DatVietVAC và Saigontourist Group ký thỏa thuận hợp tác chiến lược kéo dài 7 năm nhằm thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa tại TPHCM, mở rộng hệ sinh thái truyền thông giải trí – du lịch trải nghiệm, tạo động lực tăng trưởng mới cho kinh tế văn hóa Việt Nam.

DatVietVAC và Saigontourist Group ký hợp tác chiến lược với thời hạn 7 năm

Theo thỏa thuận, hai bên sẽ hợp tác toàn diện, khai thác thế mạnh về hạ tầng, nội dung, vận hành và hệ sinh thái khách hàng để phát triển các mô hình văn hóa – du lịch – giải trí quy mô lớn.

Các dự án trọng điểm dự kiến triển khai tại TPHCM gồm “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh trong kỷ nguyên số”, trung tâm triển lãm, điểm trình chiếu LED, sân khấu biểu diễn nghệ thuật, âm nhạc, bảo tàng nghệ sĩ tại hệ thống cơ sở của hai doanh nghiệp. Hai bên cũng phối hợp tổ chức lễ hội, hòa nhạc, fan meeting (sự kiện giao lưu giữa nghệ sĩ với người hâm mộ), đường hoa tết cùng nhiều sự kiện văn hóa – giải trí quy mô quốc tế.

Ông Đinh Bá Thành, Chủ tịch sáng lập DatVietVAC, cho rằng sự kết hợp giữa công nghệ giải trí, nội dung sáng tạo với hạ tầng du lịch – dịch vụ sẽ mở ra “ngôi nhà mới cho nền kinh tế trải nghiệm”.

Trong khi đó, bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Saigontourist Group, đánh giá hợp tác với DatVietVAC là bước đi chiến lược nhằm làm mới sản phẩm du lịch, tiếp cận nhóm khách hàng trẻ và phát huy giá trị văn hóa Việt Nam trên nền tảng công nghệ, sáng tạo nội dung.

Saigontourist Group hiện sở hữu hệ sinh thái khách sạn, khu nghỉ dưỡng, lữ hành, nhà hàng và trung tâm hội nghị lớn trên cả nước. DatVietVAC là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ truyền thông giải trí, sở hữu nhiều IP (tài sản sở hữu trí tuệ) nội dung, có năng lực tổ chức sự kiện và khai thác cộng đồng người hâm mộ.

Theo hai doanh nghiệp, sự cộng hưởng này sẽ tạo ra các mô hình mới như du lịch gắn với sự kiện âm nhạc, giải trí trải nghiệm, fan economy (mô hình kinh tế tạo ra từ cộng đồng người hâm mộ) và khai thác IP đa nền tảng. Qua đó, góp phần nâng cao sức hút cho du lịch TPHCM và thúc đẩy công nghiệp văn hóa trở thành động lực tăng trưởng mới của nền kinh tế.