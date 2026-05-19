Nhiệt điện Phú Mỹ: Chủ động các phương án đảm bảo cung ứng điện mùa khô 2026

Bước vào mùa khô năm 2026 – giai đoạn cao điểm cung ứng điện của hệ thống, Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ đã và đang triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm đảm bảo vận hành an toàn, liên tục, đáp ứng yêu cầu huy động của hệ thống điện quốc gia.

Tính đến ngày 18-5-2026, Công ty đã sản xuất được sản lượng điện 3,43 tỷ kWh cho hệ thống điện Quốc gia góp phần đảm bảo an ninh năng lượng. Trong bối cảnh nhu cầu phụ tải tăng cao, đặc biệt trong các tháng cao điểm quý II, cùng với việc nguồn thủy điện bị hạn chế do thiếu nước, nhiệm vụ đảm bảo sản xuất điện ổn định được xác định là trọng tâm xuyên suốt.

Thực hiện chỉ đạo của Tổng công ty Phát điện 3, Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều giải pháp trọng tâm. Trong đó, tăng cường kiểm tra, giám sát và đánh giá tình trạng thiết bị, công tác sản xuất được đặt lên hàng đầu; kịp thời xử lý, thay thế các thiết bị có nguy cơ hư hỏng. Công ty đồng thời thực hiện nghiêm quy trình vận hành, quy chế phối hợp và tuân thủ tuyệt đối lệnh điều độ của Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia (NSMO).

Bám sát tình hình huy động thực tế, Công ty chủ động điều chỉnh phương thức vận hành tối ưu, đảm bảo công suất khả dụng cao nhất, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các đơn vị cung cấp nhiên liệu nhằm đảm bảo nguồn khí phục vụ vận hành liên tục, ổn định. Công tác chuẩn bị vật tư, thiết bị dự phòng, phương án xử lý sự cố được triển khai đầy đủ, sẵn sàng lực lượng để xử lý nhanh nhất các tình huống phát sinh, qua đó rút ngắn tối đa thời gian dừng máy ngoài kế hoạch.

Vận hành viên Công ty luôn tập trung cao độ trong công tác sản xuất

Song song đó, Công ty chú trọng kiểm soát chặt chẽ các hệ thống môi trường, đảm bảo các thông số phát thải luôn nằm trong giới hạn cho phép theo quy định. Công tác diễn tập xử lý tình huống vận hành được duy trì định kỳ hàng tháng, ưu tiên các kịch bản gây mất công suất đột ngột, góp phần nâng cao khả năng ứng phó thực tế.

Bên cạnh các giải pháp kỹ thuật, Công ty cũng đặc biệt quan tâm công tác đào tạo, nâng cao năng lực, tay nghề cho đội ngũ Vận hành viên; tăng cường dự báo, xây dựng các kịch bản vận hành phù hợp với tình hình cung ứng khí và nhu cầu phụ tải, đảm bảo các tổ máy luôn trong trạng thái sẵn sàng, vận hành an toàn, hiệu quả.

Với tinh thần chủ động, trách nhiệm và quyết tâm cao, tập thể cán bộ, công nhân viên Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ đang nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần cùng EVNGENCO3 đảm bảo cung ứng điện an toàn, ổn định cho phát triển kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân, đặc biệt trong cao điểm mùa khô năm 2026.

ĐÌNH CHIẾN