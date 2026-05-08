Lắp rào chắn, ngăn bò, dê chạy vào cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu

Sau khi xuất hiện tình trạng người dân, gia súc xâm nhập hành lang cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, các đơn vị liên quan đã khẩn trương khảo sát, bổ sung rào chắn, gia cố lưới thép gai và lắp đặt thêm biển cảnh báo nhằm bảo đảm an toàn giao thông trên tuyến.

Thực hiện việc gia cố hàng rào thép gai nhằm ngăn gia súc xâm nhập vào hành lang an toàn giao thông cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu

Sau khi ghi nhận các nguy cơ mất an toàn giao thông trên cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TPHCM cùng các đơn vị liên quan đã tổ chức khảo sát thực tế dọc tuyến đoạn qua địa bàn TPHCM để rà soát các vị trí người dân tự mở lối đi và những khu vực gia súc dễ xâm nhập.

Ngay trong sáng 8-5, các đơn vị đã tiến hành bổ sung rào chắn, gia cố lưới rào thép gai bảo vệ nhằm ngăn sự xâm nhập vào hành lang an toàn giao thông, hạn chế nguy cơ xảy ra tai nạn.

Gia cố hàng rào thép gai tại những khu vực người dân tự mở

Trước đó, vì tình trạng người dân chăn thả gia súc đi vào khu vực hành lang an toàn giao thông và băng qua tuyến cao tốc, một số người còn dừng trên các cầu dân sinh bắc qua cao tốc tiềm ẩn nguy cơ ném vật dụng xuống các phương tiện đang lưu thông bên dưới gây mất an toàn giao thông nghiêm trọng, UBND xã Châu Pha đã đề nghị Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TPHCM - Ban điều hành số 8 khẩn trương khảo sát toàn tuyến qua địa bàn để đánh giá các vị trí tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Địa phương cũng kiến nghị sớm lắp đặt bổ sung hệ thống biển cảnh báo nguy hiểm, biển cấm dừng đỗ, cấm ném vật dụng xuống tuyến cao tốc; kiểm tra, gia cố và bổ sung hàng rào bảo vệ, lưới chắn tại các vị trí còn thiếu hoặc hư hỏng nhằm ngăn người và gia súc xâm nhập vào tuyến đường.

UBND xã Châu Pha cũng giao Phòng Kinh tế phối hợp rà soát toàn bộ hệ thống hàng rào bảo vệ dọc tuyến, kiểm tra các cầu dân sinh băng qua cao tốc để đề xuất bổ sung biển cảnh báo, biển cấm phù hợp. Công an xã được yêu cầu tăng cường tuần tra tại các khu vực cầu dân sinh, nơi hàng rào hư hỏng hoặc thường xuyên có người dân chăn thả gia súc; kịp thời nhắc nhở, xử lý các hành vi vi phạm theo quy định.

THÀNH HUY