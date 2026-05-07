Nhanh chóng bồi thường thiệt hại cá chết do thi công Cảng hàng không Cà Mau

Chiều 7-5, ông Lê Văn Sử, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, chủ trì cuộc họp với chủ đầu tư và các đơn vị liên quan về việc thi công dự án mở rộng, nâng cấp Cảng hàng không Cà Mau ảnh hưởng đến sản xuất của người dân.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau phát biểu tại cuộc họp

Theo ông Lê Văn Sử, dù dự án mở rộng, nâng cấp Cảng hàng không Cà Mau là công trình trọng điểm, phải đảm bảo tiến độ, nhưng không vì thế mà ảnh hưởng quyền lợi người dân. Vì vậy, chủ đầu tư và nhà thầu nhanh chóng khắc phục việc bơm cát, không để nước mặn rò rỉ, tràn ra xung quanh, ảnh hưởng đến sản xuất của người dân.

Cá bống tượng bị chết quanh khu bơm cát thi công dự án Cảng hàng không Cà Mau

Việc xác định thiệt hại phải tính đến thu nhập của cả mùa vụ, không chỉ tính số lượng thiệt hại tại một thời điểm. Phương pháp là thu thập thông tin từ chính quyền, người nuôi và thương lái để xác định mức thu nhập bình quân. Trên cơ sở đó, kết hợp với ngày tuổi cây trồng, vật nuôi tại thời điểm bị thiệt hại để tính hệ số bồi thường, lấy hệ số trung bình làm cơ sở thương thảo với người dân.

Như Báo SGGP đã thông tin, dự án mở rộng, nâng cấp Cảng hàng không Cà Mau do Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP (ACV) làm chủ đầu tư. Theo phản ánh của người dân, đơn vị thi công khi bơm cát có đắp đập ngăn nước nhưng không triệt để nên nước mặn tràn vào các ao nuôi cá, kênh rạch trên địa bàn khóm 3 và khóm 4, phường Tân Thành, tỉnh Cà Mau. Qua rà soát, có hơn 90 hộ dân bị ảnh hưởng, diện tích hơn 85ha, gây thiệt hại tiền tỷ.

TẤN THÁI

