Nhỏ mà không nhỏ

- Hổm nay xôn xao chuyện nợ thuế một triệu đồng là có thể bị chặn cửa xuất cảnh. Một triệu đồng, với nhiều người, đâu phải khoản quá lớn.

- Bộ Tài chính đang đề xuất thôi, chưa chốt. Mà cái mức một triệu đồng cũng chỉ nhắm vào các trường hợp đã "mất tích" khỏi địa chỉ đăng ký kinh doanh, không phải chặn đại trà.

- Nhưng nghe tới đó là nhiều người giật mình á!

- Tại nhiều người có kinh nghiệm "đau" rồi. Nợ mà không hay mình nợ, thông báo thuế gửi đi nhưng người nộp thuế không nhận được. Có khi xách vali ra sân bay mới biết mình đang bị "điểm danh".

- Thế thì vấn đề không hẳn ở nợ thuế bao nhiêu?

- Đúng rồi! Nhà nước muốn thu đúng, thu đủ, còn người dân cũng muốn đóng đúng, đóng đủ. Nhưng trước hết thông tin phải đến đúng người, đúng lúc. Nhắn tin, báo qua app, gửi thông báo phải tới tay người nộp thuế, chớ để "thông báo rồi" lại lạc trôi thì có khi... oan cho nhiều người.

- Vậy mới thấy, khoản nợ nhỏ mà có khi hậu quả... không nhỏ chút nào!

