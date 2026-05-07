Xây dựng người cán bộ Công đoàn "sát cơ sở, gần công nhân”

Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam Thái Thu Xương đề nghị tổ chức Công đoàn TPHCM phát huy hiệu quả việc làm theo lời dạy của Bác, xây dựng phong cách người cán bộ Công đoàn luôn “sát cơ sở, gần công nhân”.

Chiều 7-5, tại đặc khu Côn Đảo (TPHCM), Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TPHCM tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận 01-KL/TW ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị; tuyên dương các gương tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong công nhân, viên chức, lao động thành phố.

Theo LĐLĐ thành phố, trong 5 năm qua các cấp công đoàn thành phố đã cụ thể hóa các văn bản của Trung ương và Thành ủy TPHCM thành một hệ thống kế hoạch hành động xuyên suốt. Các cấp Công đoàn đã đẩy mạnh thực hiện đăng ký việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

LĐLĐ thành phố đã tổ chức các hoạt động ý nghĩa thiết thực như: chương trình Tết sum vầy, tấm vé nghĩa tình, mái ấm Công đoàn, bữa cơm Công đoàn, lao động giỏi, lao động sáng tạo… Các cấp Công đoàn thành phố đã phát huy vai trò nêu gương của cán bộ công đoàn, nhất là người đứng đầu, thực hiện phương châm “gần công nhân, sát cơ sở”.

Trong 5 năm qua các cấp công đoàn thành phố đã xây dựng gần 2.000 thiết chế Không gian văn hóa Hồ Chí Minh và hơn 2.000 tủ sách về Bác; hơn 444.150 mô hình, sáng kiến, giải pháp được thực hiện và áp dụng hiệu quả, làm lợi cho doanh nghiệp, xã hội.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Thái Thu Xương, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam, đánh giá, tổ chức Công đoàn TPHCM là một trong những đơn vị đi tiên phong trong triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW. Các hoạt động đã cụ thể bằng những việc làm phù hợp, thiết thực đi vào chiều sâu, trở thành nhiệm vụ thường xuyên của các cấp Công đoàn và lan tỏa mạnh mẽ trong toàn thể đoàn viên, công nhân viên chức người lao động thành phố.

Đồng chí biểu dương những thành tích đầy tự hào của các tập thể, cá nhân điển hình, tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của các cấp Công đoàn thành phố.

Để đưa việc học tập và làm theo Bác ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả, theo đồng chí, mỗi cán bộ Công đoàn phải là những người tiên phong trong việc tu dưỡng đạo đức, đổi mới tư duy và tác phong làm việc. Khi nội bộ đoàn kết, cá nhân làm gương thì sức lan tỏa đến đoàn viên, công nhân viên chức, người lao động mới thực sự thuyết phục và bền vững.

Đồng chí Thái Thu Xương đề nghị tổ chức Công đoàn thành phố tiếp tục duy trì và phát huy hiệu quả việc làm theo lời dạy của Bác; xây dựng phong cách người cán bộ Công đoàn luôn “sát cơ sở, gần công nhân” và phải nghe được tiếng nói của công nhân ngay tại xưởng sản xuất. Khi hiểu được nỗi lo của công nhân trong từng khu trọ, người cán bộ công đoàn sẽ kịp thời tham mưu những chính sách thiết thực về tiền lương, nhà ở và phúc lợi.

Đồng chí cũng đề nghị, các cấp Công đoàn cần tiếp tục đưa nội dung làm theo Bác vào hoạt động công đoàn hàng ngày, gắn với phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”. Lấy năng suất, chất lượng và hiệu quả công việc làm thước đo. Đặc biệt, cần khơi dậy tinh thần tự học, nâng cao tay nghề của công nhân để không bị tụt hậu trong kỷ nguyên số.

Tại hội nghị, 40 tập thể và 109 cá nhân điển hình, tiên tiến trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được tuyên dương.

THÁI PHƯƠNG