Cử tri kiến nghị gỡ vướng về chuyển mục đích sử dụng đất

Cử tri mong được xem xét cho phép hộ nghèo, hộ khó khăn được ghi nợ khi chuyển mục đích sử dụng đất để xây dựng nhà ở.

Chiều 7-5, tại phường Bến Cát (TPHCM), các đại biểu thuộc đoàn ĐBQH TPHCM, đơn vị bầu cử số 2 tiếp xúc cử tri các phường: Bến Cát, Tây Nam, Long Nguyên, Chánh Phú Hòa, Thới Hòa, Hòa Lợi, Minh Thạnh, Dầu Tiếng, Long Hòa, Thanh An, Trừ Văn Thố, Bàu Bàng.

Đơn vị bầu cử số 2, đ oàn ĐBQH TPHCM tiếp xúc cử tri tại điểm cầu phường Bến Cát

Đơn vị bầu cử số 2 gồm các đại biểu: Trung tướng Tào Đức Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội; Nguyễn Phạm Duy Trang, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội; Linh mục Nguyễn Văn Riễn, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo TPHCM.

Buổi tiếp xúc được tổ chức trực tiếp tại phường Bến Cát và trực tuyến đến các điểm cầu xã, phường còn lại.

Tại buổi tiếp xúc, nhiều cử tri bày tỏ sự quan tâm đến giải pháp bình ổn giá các mặt hàng thiết yếu.

Cử tri cũng phản ánh, tình trạng lừa đảo trên không gian mạng xuất hiện nhiều chiêu trò, thủ đoạn tinh vi nhắm vào người "nhẹ dạ cả tin"; từ đó, kiến nghị cơ quan chức năng tăng cường biện pháp ngăn chặn.

Ngoài ra, cử tri kiến nghị xem xét cho phép hộ nghèo, hộ khó khăn được ghi nợ khi chuyển mục đích sử dụng đất để xây dựng nhà ở; đẩy mạnh liên thông dữ liệu nhằm tạo thuận lợi trong giải quyết thủ tục hành chính.

TÂM TRANG