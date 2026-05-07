Xã hội

Cử tri kiến nghị gỡ vướng về chuyển mục đích sử dụng đất

SGGPO

Cử tri mong được xem xét cho phép hộ nghèo, hộ khó khăn được ghi nợ khi chuyển mục đích sử dụng đất để xây dựng nhà ở.

Chiều 7-5, tại phường Bến Cát (TPHCM), các đại biểu thuộc đoàn ĐBQH TPHCM, đơn vị bầu cử số 2 tiếp xúc cử tri các phường: Bến Cát, Tây Nam, Long Nguyên, Chánh Phú Hòa, Thới Hòa, Hòa Lợi, Minh Thạnh, Dầu Tiếng, Long Hòa, Thanh An, Trừ Văn Thố, Bàu Bàng.

DT 2.jpg
Đơn vị bầu cử số 2, đoàn ĐBQH TPHCM tiếp xúc cử tri tại điểm cầu phường Bến Cát

Đơn vị bầu cử số 2 gồm các đại biểu: Trung tướng Tào Đức Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội; Nguyễn Phạm Duy Trang, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội; Linh mục Nguyễn Văn Riễn, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo TPHCM.

DT 4.jpg
Buổi tiếp xúc được tổ chức trực tiếp tại phường Bến Cát và trực tuyến đến các điểm cầu xã, phường còn lại.

Tại buổi tiếp xúc, nhiều cử tri bày tỏ sự quan tâm đến giải pháp bình ổn giá các mặt hàng thiết yếu.

Cử tri cũng phản ánh, tình trạng lừa đảo trên không gian mạng xuất hiện nhiều chiêu trò, thủ đoạn tinh vi nhắm vào người "nhẹ dạ cả tin"; từ đó, kiến nghị cơ quan chức năng tăng cường biện pháp ngăn chặn.

Ngoài ra, cử tri kiến nghị xem xét cho phép hộ nghèo, hộ khó khăn được ghi nợ khi chuyển mục đích sử dụng đất để xây dựng nhà ở; đẩy mạnh liên thông dữ liệu nhằm tạo thuận lợi trong giải quyết thủ tục hành chính.

TÂM TRANG

Từ khóa

cử tri

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn