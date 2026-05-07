TPHCM: Tai nạn giao thông giảm sâu cả 3 tiêu chí

Trên địa bàn thành phố có 22 điểm có nguy cơ ùn tắc giao thông. Ảnh: QUỐC HÙNG

Chiều 7-5, Sở Xây dựng TPHCM cho biết, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố trong 4 tháng đầu năm tiếp tục chuyển biến tích cực, tai nạn giao thông giảm sâu cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương.

Theo đó, 4 tháng đầu năm, trên địa bàn TPHCM xảy ra 558 vụ tai nạn giao thông (kể cả va chạm), làm chết 263 người và bị thương 324 người. So với cùng kỳ năm trước, giảm 104 vụ (giảm 15,71%), giảm 61 người chết (giảm 18,83%) và giảm 36 người bị thương (giảm 10%).

Trong đó, tai nạn giao thông đường bộ chiếm phần lớn với 556 vụ, làm chết 262 người và bị thương 323 người. So với cùng kỳ, giảm 106 vụ (giảm 16,01%), giảm 62 người chết (giảm 19,14%) và giảm 37 người bị thương (giảm 10,28%).

Lĩnh vực đường sắt xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông, làm 1 người chết và 1 người bị thương; tăng 2 vụ, tăng 1 người chết và tăng 1 người bị thương so với cùng kỳ. Riêng đường thủy nội địa không xảy ra tai nạn giao thông.

Trong tháng 4, ở thành phố xảy ra 111 vụ tai nạn giao thông (kể cả va chạm), làm chết 59 người và bị thương 54 người. So với cùng kỳ năm trước, giảm 60 vụ (giảm 35,09%), giảm 14 người chết (giảm 19,18%) và giảm 4 người bị thương (giảm 44,9%).

Theo Sở Xây dựng, đến nay thành phố không còn "điểm đen" tai nạn giao thông, là kết quả tích cực từ việc tăng cường tổ chức giao thông, xử lý bất cập hạ tầng và phối hợp kiểm tra, điều tiết giao thông tại các khu vực trọng điểm.

Tuy nhiên, tình trạng ùn tắc giao thông vẫn còn diễn biến phức tạp tại một số khu vực. Hiện toàn thành phố còn 22 điểm có nguy cơ ùn tắc giao thông. Trong đó, 5 điểm đã có chuyển biến tốt, 9 điểm có chuyển biến nhưng tình hình trật tự an toàn giao thông vẫn còn phức tạp, 8 điểm chưa có chuyển biến rõ rệt.

Thời gian tới, thành phố tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông, tập trung xử lý các điểm có nguy cơ ùn tắc, kéo giảm tai nạn giao thông bền vững trên cả 3 tiêu chí.

QUỐC HÙNG