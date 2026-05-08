TPHCM tiếp tục nắng nóng, miền Bắc mưa diện rộng

Cập nhật từ Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, thời tiết TPHCM trong các ngày 8-5 đến 10-5 duy trì trạng thái nắng nóng diện rộng. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-37 độ C.

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cho biết, ngày 8-5, TPHCM trời quang mây, ít mưa. Nhiệt độ lúc sáng sớm khoảng 29 độ C, tăng lên 36 độ C vào đầu giờ chiều. Độ ẩm thấp nhất khoảng 44% vào giữa trưa.

Sang ngày 9-5, nắng nóng gia tăng. Nhiệt độ cao nhất khoảng 37 độ C vào đầu giờ chiều. Độ ẩm còn khoảng 41-45%, thấp hơn ngày trước đó. Thời tiết khô nóng, khả năng mưa thấp.

Ngày 10-5, nền nhiệt tiếp tục ở mức cao, khoảng 36 độ C về trưa và đầu buổi chiều. Tuy nhiên, độ ẩm tăng nhẹ trở lại, phổ biến 74-75% vào sáng sớm và chiều tối. Chiều tối 10-5 có mưa dông cục bộ.

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia nhận định, thời tiết Nam bộ đang trong giai đoạn chuyển mùa. Hình thái phổ biến là sáng và trưa trời nắng mạnh, chiều tối có thể mưa dông cục bộ. Người dân cần đề phòng nắng nóng kéo dài vào ban ngày và khả năng có dông, sét, gió giật vào chiều tối cuối tuần.

Ở phía Bắc, từ đêm qua đến sáng 8-5, đã có mưa đến mưa to diện rộng kèm sấm, sét. Các trạm đo mưa của Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia ghi nhận lượng mưa đến rạng sáng 8-5 tại các trạm: Mỹ Bằng (Tuyên Quang) 129mm, Bất Bạt (TP Hà Nội) 127mm, Thanh Thủy (Phú Thọ) 126mm, Đình Cả (Thái Nguyên) 111mm, Nậm Lành 1 (Lào Cai) 105mm…

Cơ quan khí tượng nhận định, sáng 8-5 ở khu vực Bắc bộ, Thanh Hóa và Nghệ An tiếp tục có mưa, mưa vừa (lượng mưa 15-30mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 80mm). Ngày 8-5, Hà Tĩnh có mưa rào 10-20mm, cục bộ có nơi mưa to trên 50mm.

Sáng 8-5, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một phần Đông Bắc bộ. Trong ngày 8-5, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng Đông Bắc bộ và Hà Nội, một phần Tây Bắc bộ, Bắc Trung bộ.

Trong các ngày 8 và 9-5, những khu vực này trời mát, nhiệt độ trung bình trong ngày là 24-27 độ C, trong đó mức thấp nhất là 21-22 độ C (miền núi dưới 21 độ C).

