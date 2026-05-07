Liên tiếp các vụ bạo hành trẻ em: Đề nghị xử nghiêm việc che giấu, không tố giác

Bộ Y tế đề nghị các địa phương thực hiện kịp thời, hiệu quả việc tiếp nhận, xử lý thông tin, thông báo, tố giác nguy cơ, hành vi xâm hại trẻ em và can thiệp, hỗ trợ trẻ em khi bị xâm hại; đồng thời xử lý nghiêm các cơ quan, tổ chức, cá nhân che giấu, không thông báo, tố giác hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em.

Ngày 7-5, Bộ Y tế có công văn gửi UBND các tỉnh, thành phố về bảo vệ trẻ em, phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em. Theo đó, trước một số vụ bạo hành trẻ em xảy ra gần đây ở một số địa phương gây phẫn nộ dư luận, Bộ Y tế đề nghị các địa phương tổ chức quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, văn bản chỉ đạo của Đảng, Quốc hội và Chính phủ về phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em.

Các vết thương chi chít trên người bé trai 2 tuổi ở xã Hòa Hiệp, TPHCM sau khi bị người lớn bạo hành. Ảnh: CACC

Các địa phương cần đẩy mạnh công tác phòng ngừa với các giải pháp đồng bộ trong phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em; phát triển, nâng cao chất lượng các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc trẻ em. Đồng thời, tăng cường truyền thông, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người dân, các cấp, các ngành trong việc phát hiện, báo cáo và xử lý các vụ việc vi phạm quyền trẻ em; phổ biến kiến thức, kỹ năng bảo vệ trẻ em cho cha, mẹ, người chăm sóc trẻ em và các thành viên trong gia đình.

Bộ Y tế cũng đề nghị các địa phương thực hiện kịp thời, hiệu quả việc tiếp nhận, xử lý thông tin, thông báo, tố giác nguy cơ, hành vi xâm hại trẻ em và can thiệp, hỗ trợ trẻ em khi bị xâm hại; bảo đảm mọi điều kiện tốt nhất để hạn chế tối đa hậu quả gây tổn thương cho trẻ em. Đặc biệt phải xử lý nghiêm các cơ quan, tổ chức, cá nhân che giấu, không thông báo, tố giác hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em hoặc thiếu trách nhiệm trong xử lý các vụ việc bạo lực, xâm hại trẻ em. Cùng với đó, cần tăng cường thanh kiểm tra việc thực hiện các quy định pháp luật về bảo vệ trẻ em, phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em trên địa bàn quản lý.

KHÁNH NGUYỄN