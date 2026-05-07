Cục Thuế thông tin về đề xuất nợ thuế từ 1 triệu đồng sẽ bị tạm hoãn xuất cảnh

Theo Cục Thuế, gần đây một số ý kiến băn khoăn về đề xuất tại dự thảo nghị định hướng dẫn Luật Quản lý thuế với nội dung bổ sung ngưỡng nợ thuế từ 1 triệu đồng trở lên để áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh đối với cá nhân kinh doanh, chủ hộ kinh doanh, người đại diện theo pháp luật, chủ sở hữu hưởng lợi của doanh nghiệp không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký. Tuy nhiên, có ý kiến cho rằng mức 1 triệu đồng là quá thấp.

Về vấn đề trên, Cục Thuế cho rằng có hai nội dung cần thông tin rõ.

Thứ nhất, đó là đề xuất trên có phần nới lỏng về mặt đối tượng áp dụng so với quy định hiện hành. Cụ thể, tại Nghị định 49/2025/NĐ-CP về ngưỡng áp dụng tạm hoãn xuất cảnh của Chính phủ ban hành ngày 28-2-2025, đối với trường hợp người nộp thuế không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký, pháp luật không quy định ngưỡng nợ tối thiểu để áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh. Theo đó, chỉ cần phát sinh khoản nợ thuế quá hạn, dù rất nhỏ, người nộp thuế vẫn có thể thuộc diện xem xét áp dụng biện pháp này nếu đã được cơ quan thuế thông báo và quá 30 ngày chưa khắc phục.

Dự thảo nghị định mới lần này đã bổ sung ngưỡng nợ từ 1 triệu đồng trở lên, tức là loại trừ khỏi diện áp dụng một số lượng rất lớn người nộp thuế có số nợ nhỏ, mang tính kỹ thuật hoặc phát sinh do sai sót hành chính chưa kịp xử lý. Cục Thuế cho rằng đây là bước nới lỏng điều kiện áp dụng, thể hiện sự tiếp thu ý kiến xã hội và tinh thần bảo vệ tốt hơn quyền đi lại hợp pháp của công dân.

Cục Thuế cũng nêu rõ, việc đặt ngưỡng là cần thiết để tránh tác động bất cân xứng. Theo số liệu tổng hợp, có hơn 50% người nộp thuế ở trạng thái không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký có số tiền thuế nợ dưới 1 triệu đồng, số tiền thuế nợ chiếm khoảng 0,2% tổng số nợ thuế.

Thứ hai, dự thảo nghị định mới đã làm rõ trình tự áp dụng tạm hoãn xuất cảnh đối với các trường hợp nợ thuế. Theo đó, dự thảo nghị định mới đã bổ sung quy định cụ thể về quy trình thực hiện theo hướng công khai, minh bạch, có thông báo trước và bảo đảm đầy đủ thời gian để người nộp thuế chủ động khắc phục.

Cụ thể, người nộp thuế sẽ được cơ quan thuế gửi thông báo cảnh báo trước 30 ngày khi áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh đối với các trường hợp theo quy định. Hình thức được thông báo qua nhiều kênh để người nộp thuế nắm rõ thông tin.

Bên cạnh đó, biện pháp này chỉ áp dụng khi hết thời hạn thông báo mà vẫn không khắc phục. Sau khi đã được cảnh báo trước 30 ngày, nếu người nộp thuế vẫn chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế theo ngưỡng quy định thì cơ quan thuế mới ban hành thông báo về việc tạm hoãn xuất cảnh gửi cơ quan quản lý xuất nhập cảnh.

Do đó, để tránh phát sinh vướng mắc liên quan đến xuất cảnh, Cục Thuế khuyến nghị người nộp thuế cần thường xuyên rà soát tình trạng nghĩa vụ thuế trên hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính hoặc ứng dụng Etax Mobile, cập nhật đầy đủ địa chỉ đăng ký kinh doanh, chủ động liên hệ với cơ quan thuế khi có thay đổi thông tin, hoàn thành nghĩa vụ thuế đúng thời hạn, kịp thời xử lý ngay khi nhận được thông báo của cơ quan thuế.

LƯU THỦY