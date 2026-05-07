Từ tối nay đến sáng 8-5, nhiều khu vực có mưa dông

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cảnh báo, từ chiều tối 7-5 đến sáng 8-5, nhiều khu vực ở Bắc bộ, Thanh Hóa và Nghệ An sẽ có mưa vừa, mưa dông rải rác, cục bộ có nơi mưa rất to trên 100mm.

Nhiều địa phương có thể mưa dông vào tối 7-5 đến sáng 8-5

Khu vực Hà Nội bắt đầu có mưa từ chiều tối 7-5 và kéo dài đến sáng 8-5, có nơi mưa to đến rất to.

Khu vực từ Hà Tĩnh đến Huế có mưa rào và dông rải rác từ chiều tối 7-5 đến hết ngày 8-5. Trong khi đó, chiều và tối 7-5, miền Tây Nam bộ cũng có mưa rào và dông rải rác.

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cho biết, các khu vực có nguy cơ xảy ra mưa lớn gồm: Đông Bắc bộ, đồng bằng Bắc bộ, vùng núi Bắc bộ, Thanh Hóa và Nghệ An.

Do cả nước đang vào thời kỳ chuyển mùa nên trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Tại các đô thị cần đề phòng nguy cơ ngập úng cục bộ. Tại miền núi cần đề phòng lũ quét trên sông suối nhỏ và sạt lở đất.

PHÚC HẬU