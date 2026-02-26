Lật xe khách trên quốc lộ 14 khiến 3 người thương vong

Ngày 26-2, Lực lượng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với các lực lượng chức năng điều tra nguyên nhân vụ lật xe khách trên quốc lộ 14, đoạn qua địa bàn xã Thọ Sơn khiến 1 người chết và 2 người bị thương.

Hiện trường vụ lật xe khách trên quốc lộ 14 khiến 1 người chết và 2 người bị thương

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11 giờ 45 phút cùng ngày, lái xe Lê Phước Lâm (39 tuổi, ngụ xã Cư Jút, tỉnh Lâm Đồng) điều khiển xe khách loại 52 chỗ, biển kiểm soát 50H..., lưu thông trên quốc lộ 14, hướng từ tỉnh Đắk Lắk đi TPHCM.

Đến đoạn đường cong, tại km896+300, thuộc thôn Sơn Thọ, xã Thọ Sơn, tỉnh Đồng Nai, do trời mưa, đường trơn trượt, chiếc xe bất ngờ mất lái lật vào lề đường.

Hiện trường vụ lật xe khách trên quốc lộ 14

Vụ tai nạn khiến anh C.H.T. (20 tuổi, ngụ tỉnh Lâm Đồng) tử vong, 2 hành khách khác bị thương được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Sau vụ tai nạn, lực lượng CSGT thuộc Trạm CSGT Đồng Phú, Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp các lực lượng tại địa phương điều tiết giao thông, xử lý vụ việc.

PHÚ NGÂN