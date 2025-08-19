Lật xe khách trên đường Hồ Chí Minh, nhiều hành khách bị thương

Sáng 19-8, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn qua xã Krông Búk (tỉnh Đắk Lắk) khiến nhiều hành khách bị thương.

Thông tin ban đầu cho biết, khoảng 5 giờ 30 cùng ngày, xe khách giường nằm của nhà xe H.K. mang biển kiểm soát 50H-550.xx, lưu thông theo hướng Đắk Lắk – Gia Lai, khi đến địa phận xã Krông Búk thì bất ngờ mất lái, lao xuống lề đường và lật ngang. Trên xe có tổng cộng 46 người.

Xe khách bị mất lái, lật ngang

Ngay sau tai nạn, người dân cùng lực lượng chức năng đã dùng xà beng phá cửa kính để giải cứu hành khách mắc kẹt bên trong.

Vụ việc khiến 3 người bị thương nặng được đưa đến Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên cấp cứu. Nhiều hành khách khác bị thương nhẹ, đã được sơ cứu tại Trung tâm Y tế Krông Búk.

Lực lượng chức năng và người dân đã dùng xà beng phá cửa kính cứu các nạn nhân mắc kẹt trong xe.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

MAI CƯỜNG