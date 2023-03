Nhiều doanh nghiệp nhìn nhận rằng khâu xúc tiến, quảng bá du lịch của Việt Nam thiếu chuyên nghiệp, hiệu quả chưa cao. Đây cũng là câu chuyện “biết rồi, nói mãi”, một trong các nguyên nhân được giải thích là do thiếu kinh phí. Nguồn ngân sách chi cho hoạt động xúc tiến du lịch hàng năm khá… hẻo, khoảng 150 tỷ đồng/năm (tương đương hơn 6 triệu USD), so với các nước trong khu vực như Malaysia, Singapore, Thái Lan, kinh phí của họ khoảng 100 triệu USD/năm.

Theo ông Trịnh Ngọc Thành, Phó Tổng Giám đốc thương mại Vietnam Airlines, thời điểm này doanh nghiệp phải “đơn thương độc mã” tham dự các hội chợ du lịch quốc tế, nên rất cần các chương trình quảng bá, xúc tiến du lịch đều đặn, thường xuyên mang tầm quốc gia…

Tuy nhiên, ở Quảng Bình lại có cách quảng bá xúc tiến du lịch khác hẳn, không dựa vào ngân sách mà “lấy mỡ nó rán nó”. Bà Bùi Thị Thanh Thúy, Giám đốc Trung tâm Thông tin Xúc tiến du lịch Quảng Bình, cho biết, những năm chưa có dịch Covid-19, Quảng Bình đã xã hội hóa hình ảnh các hang động lớn nhất thế giới như Sơn Đoòng lên kênh truyền hình ABC của Mỹ có hơn 6 triệu khán giả xem. Tiếp đó, Quảng Bình giới thiệu với các nhà làm phim Hollywood bối cảnh phim bom tấn King Kong, xúc tiến du lịch tại ngay kinh đô điện ảnh Hoa Kỳ. Những động thái này đã tạo làn sóng du khách đến Quảng Bình vào các năm 2018, 2019.

Mới đây nhất theo bà Thúy, video ca nhạc Alone Pt.II của nghệ sĩ Alan Walker được quay tại Sơn Đoòng và các cảnh đẹp của Quảng Bình đã đạt hơn 300 triệu lượt xem trên toàn cầu sau 3 năm phát trên YouTube. MV Alone Pt.II được xem là một trong những kênh quảng bá du lịch quan trọng, lan tỏa những hình ảnh đẹp của Quảng Bình ra thế giới lớn hơn bất kỳ chương trình nào đã từng thực hiện.

Theo bà Thúy, tổng lượt khách năm 2018 ước đạt 3,9 triệu lượt, tăng 18,2% so với năm 2017. Năm 2019, tổng lượng khách đến Quảng Bình ước đạt 5 triệu lượt khách, tăng 28% so với cùng kỳ, trong đó khách quốc tế ước đạt 300.000 lượt, tăng 50% so với cùng kỳ năm 2018.

Chia sẻ về câu chuyện làm gì để bứt phá, để thu hút khách quốc tế trong thời điểm này, Trưởng ban Thư ký Hội đồng tư vấn du lịch quốc gia Hoàng Nhân Chính cho rằng, việc thu hút khách quốc tế đừng quá cân nhắc việc khả thi hay không mà phải làm với một tâm thế nhìn thấy dòng khách nào có lợi thì phải quyết tâm chiếm lấy. Song song đó, Việt Nam cần tăng cường quản lý điểm đến để nhằm bảo vệ môi trường thiên nhiên, môi trường xã hội, văn hóa để các bên cùng hưởng lợi từ du lịch và đảm bảo du lịch phát triển bền vững.

Ông Phạm Hà, Chủ tịch Lux Group, thì cho rằng có nhiều hội nghị bàn về giải pháp thúc đẩy thu hút khách quốc tế, tạo sức bật cho ngành du lịch được tổ chức nhưng dường như du lịch vẫn là “ngôi sao cô đơn” vì những nỗ lực mới chỉ ở ngành du lịch. Trong khi những vướng mắc lớn nhất khiến không thu hút được khách quốc tế như mục tiêu đặt ra không phải đến từ ngành này.