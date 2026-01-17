Lê Phong Group ký kết hợp tác chiến lược phát triển dự án The Emerald Boulevard

Tập đoàn Lê Phong (Lê Phong Group) vừa ký kết hợp tác chiến lược cùng các đối tác uy tín trong và ngoài nước để phát triển dự án The Emerald Boulevard.

Trong bối cảnh thị trường bất động sản bước vào giai đoạn phục hồi và tăng trưởng chọn lọc, việc Lê Phong Group chính thức “bắt tay” cùng các đối tác chiến lược hàng đầu đã thu hút sự quan tâm lớn từ giới đầu tư, khách hàng và cộng đồng doanh nghiệp. Theo đó, Lê Phong Group thiết lập mối quan hệ hợp tác toàn diện với các đối tác uy tín, bao gồm:

Tư vấn & thiết kế: Công ty CP Kiến trúc Lập Phương (CUBIC) – Thiết kế kiến trúc; Công ty TNHH Tư vấn & Xây dựng Kiến Xanh – Tư vấn lập quy hoạch; Công ty TNHH LJ-Group – Thiết kế cảnh quan; Công ty TNHH Kỹ thuật &Công nghệ Xây dựng ACONS – Thiết kế kết cấu; Công ty CP TM &DV Cơ Điện Lạnh P&M – Thiết kế MEP.

Thi công & giám sát: Công ty CP Xây dựng Central – Tổng thầu thi công; Công ty CP Thiết kế Xây dựng S&K – Tư vấn giám sát.

Quản lý vận hành &giải pháp công nghệ: Công ty TNHH CBRE Việt Nam – Tư vấn và quản lý vận hành; Công ty TNHH Lixil Việt Nam và Công ty Samsung Electronics Việt Nam – Đối tác cung cấp thiết bị và giải pháp công nghệ.

Tài chính & phân phối: Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB Bank) – Đối tác tài chính; Công ty CP Dịch vụ Bất động sản Danh Khôi (DKRS) – Đơn vị tiếp thị và phân phối.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Bùi Ngươn Phong, Chủ tịch HĐQT, Nhà sáng lập Hệ sinh thái Tập đoàn Lê Phong cho biết: “The Emerald Boulevard là dự án mà chúng tôi đặt nhiều tâm huyết và định hướng dài hạn trong việc kiến tạo một không gian sống hiện đại, bền vững. Việc lựa chọn các đối tác uy tín trong từng lĩnh vực thể hiện sự tôn trọng cao nhất mà Lê Phong Group dành cho khách hàng – những người sẽ trực tiếp trải nghiệm và thụ hưởng giá trị sống tại dự án.”

Tọa lạc ngay mặt tiền QL13, khu vực cổng chào Bình Dương, The Emerald Boulevard sở hữu vị thế tâm điểm kết nối giữa TPHCM và các đô thị vệ tinh phía Bắc. Dự án có quy mô hơn 10.000 m², gồm 3 tòa tháp cao 40 tầng và 3 tầng hầm.

NHÃ TRÂM